Скорая помощь и иномарка столкнулись на подъезде к больнице в Челябинске

Челябинск, 29 мая. Автомобиль скорой помощи столкнулся с Infinity в Челябинске. Никто не пострадал.

Авария произошла на регулируемом перекрестке улиц Доватора и Сулимова. Автомобиль Infinity не поделили дорогу с машиной скорой помощи, которая ехала с включенными проблесковым маячком и сиреной.

За рулем иномарки была 39-летняя женщина. В ДТП никто не пострадал. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

ДТП с участием скорой помощи ранее произошло в Симферополе, сообщал ФАН. Столкновение произошло при попытке объехать пробку, в результате чего реанимобиль перевернулся на бок, перегородив часть дороги.