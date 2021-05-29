Четвероклассник погиб при падении с 13-го этажа в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 29 мая. Ребенок скончался, получив серьезные травмы при падении с большой высоты. Причины инцидента устанавливаются.

Полиция выясняет обстоятельства смерти школьника в Днепровском переулке, сообщают местные СМИ. Его тело обнаружили под окнами многоэтажки.

По данным следствия, мальчик, который только что закончил четвертый класс, упал с общего балкона, расположенного на 13-ом этаже. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время стражи порядка устанавливают причины происшествия и проверяют информацию о родителях погибшего. По факту инцидента проводится проверка.

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