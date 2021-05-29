Банги, 29 мая. Президент Руанды Поль Кагаме осудил действия некоторых иностранных государств, которые направлены на дестабилизацию ситуации в Центральноафриканской Республике.

«В Центральноафриканской республике присутствуют несколько незаконных вооруженных формирований, которые получают поддержку от других стран», — заявил руандийский лидер.

Кагаме напомнил, что контингент руандийских войск, дислоцированный в ЦАР, оказывает значительную помощь местным вооруженным силам (FACA). Военнослужащие Руанды следят за порядком на улицах городов и участвуют в военных операциях против остатков боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Стоит отметить, что не только Руанда помогает правительственной армии противостоять боевикам. Российские инструкторы внесли огромный вклад в подготовку профессиональных военнослужащих ЦАР.

Обученные отечественными специалистами бойцы смогли уничтожить большинство бандформирований, которые терроризировали местное население и сеяли хаос на подконтрольных им территориях. Про эти события и помощь россиян недавно сняли фильм «Турист» совместного производства РФ и Центральноафриканской республики.