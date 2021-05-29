Двое волгоградцев задержаны после попытки взлома банкомата

Волгоград, 29 мая. Правоохранители задержали двух рецидивистов, которые пытались вскрыть банкомат в Кировском районе.

Первыми в полицию обратились сотрудники финансового учреждения, которые заметили действия злоумышленников в тамбуре здания. Они рассказали, что попытка воров ограбить банк не увенчалась успехом. Преступники скрылись с места происшествия.

Оперативники позже задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые местные жители 27 и 40 лет, которые не имеют работы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигурантам в скором времени изберут меру пресечения.

Пьяный мужчина вскрыл банкомат в Волгограде, сообщало Федеральное агентство новостей. Для своих целей он использовал электросамокат.