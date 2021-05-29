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19:28
Общество
Министерства транспорта РФ и Белоруссии займутся организацией взаимодействия
19:26
Общество
Дочь министра Сергея Шойгу рассказала о помолвке с фитнес-блогером
19:26
Экономика
Песков: согласован второй транш госкредита Москвы Минску
19:25
Политика
Песков рассказал о поручении Путина по задержанной в Минске Сапеге
19:25
Общество
Песков ответил на вопрос о перелетах «Белавиа» в Крым
19:25
ФАН-ТВ
Памятник рэперу Куперу установили в годовщину его смерти
19:24
Общество
День славянской письменности и культуры отметили в Приморье
19:21
Шоу-бизнес
Светлана Светличная назвала режисера Леонида Гайдая «холодным и циничным» человеком
19:17
Спорт
Олимпиаду так не выиграть: волейболисты РФ провели тяжелый матч с иранцами
19:16
Экономика
Производство компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовало в России
19:13
Происшествия
Начальник волгодонского «Водоканала» заработал на подчиненном почти 3 млн рублей
19:12
Политика
Политолог Вакаров рассказал, какие влиятельные силы удовлетворил Зеленский
19:12
Общество
Авиакомпания «Победа» объявила о запуске рейсов из Кирова в Сочи
19:10
Африка
Секс-работники в ЮАР вышли на протест и потребовали декриминализации проституции
19:10
Экономика
В Минфине прокомментировали операции с золотом в активах ФНБ
19:10
Шоу-бизнес
Звезда сериалов Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с многодетным строителем
19:09
Армия
Баранец рассказал, как боевые роботы изменят российскую армию
19:07
Политика
Посол Украины в Германии потребовал от России выплаты репараций
19:07
Экономика
«Газпром» оценил влияние смены подрядчика проекта в Усть-Луге на график работ
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Валерия высказалась о возможных изменах продюсера Пригожина

Шоу-бизнес
Валерия высказалась о возможных изменах продюсера Пригожина
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 29 мая. Певица Валерия заявила, что верит в преданность продюсера Иосифа Пригожина. Звездная чета счастлива в браке уже 17 лет.

Музыкальный менеджер Иосиф Пригожин признался, что неравнодушен к ухоженным женщинам. Он любит барышень, которые носят мини-юбки. Продюсер постоянно навязывает своей супруге этот предмет гардероба в магазинах, но певица отказывается.

«Я люблю, когда на женщинах, на красивых ногах мини-юбки. Женщина должна быть всегда привлекательной. Я люблю, когда женщина одевается по-женски, она должна быть всегда желанной, потому что это укрепляет отношения», — заявил продюсер журналистам программы «Ты не поверишь!».

Несмотря на любовь Пригожина к красивым женским ногам, Валерия считает, что у него нет любовниц. Артистка неоднозначно высказалась о возможных изменах мужа.

«Никогда. Хотя, может быть, втихаря», — заявила звезда сцены.

У певицы трое детей от первого брака с бизнесменом Александром Шульгиным: сыновья Арсений и Артемий, а также дочь Анна. У Пригожина от прошлых отношений тоже трое наследников: дочери Даная и Елизавета, сын Дмитрий. В начале 2021 года Валерия и Иосиф стали бабушкой и дедушкой, супруга Арсения Шульгина Лиана родила дочь, которую назвали Селин.

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Валерия отношения пригожин
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