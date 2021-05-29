Валерия высказалась о возможных изменах продюсера Пригожина

Москва, 29 мая. Певица Валерия заявила, что верит в преданность продюсера Иосифа Пригожина. Звездная чета счастлива в браке уже 17 лет.

Музыкальный менеджер Иосиф Пригожин признался, что неравнодушен к ухоженным женщинам. Он любит барышень, которые носят мини-юбки. Продюсер постоянно навязывает своей супруге этот предмет гардероба в магазинах, но певица отказывается.

«Я люблю, когда на женщинах, на красивых ногах мини-юбки. Женщина должна быть всегда привлекательной. Я люблю, когда женщина одевается по-женски, она должна быть всегда желанной, потому что это укрепляет отношения», — заявил продюсер журналистам программы «Ты не поверишь!».

Несмотря на любовь Пригожина к красивым женским ногам, Валерия считает, что у него нет любовниц. Артистка неоднозначно высказалась о возможных изменах мужа.

«Никогда. Хотя, может быть, втихаря», — заявила звезда сцены.

У певицы трое детей от первого брака с бизнесменом Александром Шульгиным: сыновья Арсений и Артемий, а также дочь Анна. У Пригожина от прошлых отношений тоже трое наследников: дочери Даная и Елизавета, сын Дмитрий. В начале 2021 года Валерия и Иосиф стали бабушкой и дедушкой, супруга Арсения Шульгина Лиана родила дочь, которую назвали Селин.