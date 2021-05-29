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19:26
Экономика
Песков: согласован второй транш госкредита Москвы Минску
19:25
Политика
Песков рассказал о поручении Путина по задержанной в Минске Сапеге
19:25
Общество
Песков ответил на вопрос о перелетах «Белавиа» в Крым
19:25
ФАН-ТВ
Памятник рэперу Куперу установили в годовщину его смерти
19:24
Общество
День славянской письменности и культуры отметили в Приморье
19:22
Общество
Министерства транспорта РФ и Белоруссии займутся организацией взаимодействия
19:21
Шоу-бизнес
Светлана Светличная назвала режисера Леонида Гайдая «холодным и циничным» человеком
19:17
Спорт
Олимпиаду так не выиграть: волейболисты РФ провели тяжелый матч с иранцами
19:16
Экономика
Производство компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовало в России
19:13
Происшествия
Начальник волгодонского «Водоканала» заработал на подчиненном почти 3 млн рублей
19:12
Политика
Политолог Вакаров рассказал, какие влиятельные силы удовлетворил Зеленский
19:12
Общество
Авиакомпания «Победа» объявила о запуске рейсов из Кирова в Сочи
19:10
Африка
Секс-работники в ЮАР вышли на протест и потребовали декриминализации проституции
19:10
Экономика
В Минфине прокомментировали операции с золотом в активах ФНБ
19:10
Шоу-бизнес
Звезда сериалов Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с многодетным строителем
19:09
Армия
Баранец рассказал, как боевые роботы изменят российскую армию
19:07
Политика
Посол Украины в Германии потребовал от России выплаты репараций
19:07
Экономика
«Газпром» оценил влияние смены подрядчика проекта в Усть-Луге на график работ
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Две машины армии ЦАР подорвались на минах боевиков за прошедшую неделю

ЦАР
Две машины армии ЦАР подорвались на минах боевиков за прошедшую неделю
wikipedia.org  /  hdptcar

Банги, 29 мая. Боевики продолжают попытки противостоять вооруженным силам (FACA) в Центральноафриканской Республике. Они не в состоянии вступать в прямую схватку, поэтому минируют дороги, по которым движутся войска.

Бандиты скрываются в джунглях и выходят из них, чтобы заложить взрывные устройства на пути следования военнослужащих и мирного населения. В связи с этим зарегистрировано несколько случаев, когда машины наезжали на мины, есть жертвы и пострадавшие среди гражданских.

Очередной инцидент произошел во вторник, 25 мая. В районе Бокаранга подорвался автомобиль FACA. Всего двумя днями позже, 27 мая, аналогичный эпизод случился к северу от Бондибы, где несколько человек погибли, а другие были ранены.

Недавние происшествия связаны с армией, однако гораздо чаще страдают мирные жители. На дороге Бабуа — Абба на мину налетело мототакси: погибли водитель, женщина и двое детей. Позже у Амадагазы подорвался автомобиль правительственной армии. Последним инцидентом стал взрыв рядом с деревней Коло. На боеприпас наехала машина священника. Он выжил, однако два других пассажира скончались.

Центральноафриканцы давно подозревают, что мины бандитам поставляют миротворцы Организации Объединенных Наций. Очередное доказательство они получили в городе Босангоа, куда прибыли 17 машин с боеприпасами бельгийского производства.

Недавно «голубые каски» сами стали жертвой боевиков. Их бронеавтомобиль взорвался на юго-западе ЦАР. Машина наехала на взрывное устройство возле базы Дилампоко — Гамбула. В результате инцидента три человека серьезно пострадали.

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мина цар
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