Две машины армии ЦАР подорвались на минах боевиков за прошедшую неделю

Банги, 29 мая. Боевики продолжают попытки противостоять вооруженным силам (FACA) в Центральноафриканской Республике. Они не в состоянии вступать в прямую схватку, поэтому минируют дороги, по которым движутся войска.

Бандиты скрываются в джунглях и выходят из них, чтобы заложить взрывные устройства на пути следования военнослужащих и мирного населения. В связи с этим зарегистрировано несколько случаев, когда машины наезжали на мины, есть жертвы и пострадавшие среди гражданских.

Очередной инцидент произошел во вторник, 25 мая. В районе Бокаранга подорвался автомобиль FACA. Всего двумя днями позже, 27 мая, аналогичный эпизод случился к северу от Бондибы, где несколько человек погибли, а другие были ранены.

Недавние происшествия связаны с армией, однако гораздо чаще страдают мирные жители. На дороге Бабуа — Абба на мину налетело мототакси: погибли водитель, женщина и двое детей. Позже у Амадагазы подорвался автомобиль правительственной армии. Последним инцидентом стал взрыв рядом с деревней Коло. На боеприпас наехала машина священника. Он выжил, однако два других пассажира скончались.

Центральноафриканцы давно подозревают, что мины бандитам поставляют миротворцы Организации Объединенных Наций. Очередное доказательство они получили в городе Босангоа, куда прибыли 17 машин с боеприпасами бельгийского производства.

Недавно «голубые каски» сами стали жертвой боевиков. Их бронеавтомобиль взорвался на юго-западе ЦАР. Машина наехала на взрывное устройство возле базы Дилампоко — Гамбула. В результате инцидента три человека серьезно пострадали.