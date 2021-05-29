Стало известно, о чем договорились Путин и Лукашенко в Сочи

Москва, 29 мая. Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи решили вопрос о перечислении второго транша государственного кредита.

Государственные лидеры также договорились об открытии новых рейсов авиакомпании «Белавиа» в города России. Информацией о достигнутых договоренностях между Путиным и Лукашенко поделился Telegram-канал «Пул Первого» со ссылкой на собственный инсайд.

Ранее сообщалось, что встреча президентов 28 мая в Сочи длилась более пяти часов. Лукашенко и Путин обсудили актуальные вопросы международной повестки и двустороннее сотрудничество.