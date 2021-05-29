Глава АКРА объяснил взаимосвязь вакцинации и роста ВВП России

Москва, 29 мая. Вакцинация россиян против коронавирусной инфекции принесет стране более 1% ВВП в текущем году, уверен глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

Дело в том, что благодаря вакцинам не нужно снова вводить существенные ограничения сектора услуг и транспорта. Кроме того, растет продолжительность жизни населения — как из-за снижения смертности от COVID-19, так и по причине лучшей доступности услуг системы здравоохранения, объяснил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Так или иначе, по нашим оценкам, в 2021 году положительный эффект от применения вакцин составит более 1% ВВП», — цитирует его агентство «Прайм».

Глава Минздрава Михаил Мурашко 27 мая сообщил, что первым компонентом препарата против коронавируса привиты почти 17 млн жителей России. Вакцинация против COVID-19 проводится во всех регионах.

Дискуссия на тему введения обязательной вакцинации прошла 28 мая на площадке медиацентра «Патриот», пишет ФАН. Участниками дебатов «Слово против слова» стали профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН) Александр Редько и советник главы администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, клинический психолог Сергей Петров.