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19:26
Общество
Дочь министра Сергея Шойгу рассказала о помолвке с фитнес-блогером
19:26
Экономика
Песков: согласован второй транш госкредита Москвы Минску
19:25
Политика
Песков рассказал о поручении Путина по задержанной в Минске Сапеге
19:25
Общество
Песков ответил на вопрос о перелетах «Белавиа» в Крым
19:25
ФАН-ТВ
Памятник рэперу Куперу установили в годовщину его смерти
19:24
Общество
День славянской письменности и культуры отметили в Приморье
19:22
Общество
Министерства транспорта РФ и Белоруссии займутся организацией взаимодействия
19:21
Шоу-бизнес
Светлана Светличная назвала режисера Леонида Гайдая «холодным и циничным» человеком
19:17
Спорт
Олимпиаду так не выиграть: волейболисты РФ провели тяжелый матч с иранцами
19:16
Экономика
Производство компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовало в России
19:13
Происшествия
Начальник волгодонского «Водоканала» заработал на подчиненном почти 3 млн рублей
19:12
Политика
Политолог Вакаров рассказал, какие влиятельные силы удовлетворил Зеленский
19:12
Общество
Авиакомпания «Победа» объявила о запуске рейсов из Кирова в Сочи
19:10
Африка
Секс-работники в ЮАР вышли на протест и потребовали декриминализации проституции
19:10
Экономика
В Минфине прокомментировали операции с золотом в активах ФНБ
19:10
Шоу-бизнес
Звезда сериалов Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с многодетным строителем
19:09
Армия
Баранец рассказал, как боевые роботы изменят российскую армию
19:07
Политика
Посол Украины в Германии потребовал от России выплаты репараций
19:07
Экономика
«Газпром» оценил влияние смены подрядчика проекта в Усть-Луге на график работ
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Глава АКРА объяснил взаимосвязь вакцинации и роста ВВП России

  /   Обновлено: 29 мая 2021 18:54
Экономика
Глава АКРА объяснил взаимосвязь вакцинации и роста ВВП России
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 мая. Вакцинация россиян против коронавирусной инфекции принесет стране более 1% ВВП в текущем году, уверен глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

Дело в том, что благодаря вакцинам не нужно снова вводить существенные ограничения сектора услуг и транспорта. Кроме того, растет продолжительность жизни населения — как из-за снижения смертности от COVID-19, так и по причине лучшей доступности услуг системы здравоохранения, объяснил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Так или иначе, по нашим оценкам, в 2021 году положительный эффект от применения вакцин составит более 1% ВВП», — цитирует его агентство «Прайм».

Глава Минздрава Михаил Мурашко 27 мая сообщил, что первым компонентом препарата против коронавируса привиты почти 17 млн жителей России. Вакцинация против COVID-19 проводится во всех регионах.

Дискуссия на тему введения обязательной вакцинации прошла 28 мая на площадке медиацентра «Патриот», пишет ФАН. Участниками дебатов «Слово против слова» стали профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН) Александр Редько и советник главы администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, клинический психолог Сергей Петров.

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вакцинация экономика россии сухов ввп россии
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Все новости / Экономика / Глава АКРА объяснил взаимосвязь вакцинации и роста ВВП России
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