Принц Гарри может потерять поддержку американцев после очередных откровений

Лос-Анджелес, 29 мая. После так называемого «мэгзита» и переезда в США принц Гарри нашел поддержку в лице американцев. Однако внук Елизаветы II может потерять и эту аудиторию из-за своих высказываний.

Британский эксперт по управлению репутацией Эрик Шиффер отметил, что принц Гарри выбрал отличную стратегию после «побега» из Лондона. Он стал откровенно рассказывать о жизни в королевской семье, что помогло ему заручиться поддержкой американцев.

По словам Шиффер, внук Елизаветы II четко попал в целевую аудиторию, изливая душу в интервью. Эксперт отметил, что среди людей, которые сочувствуют Гарри, больше молодого поклонения — миллениалов.

«Люди в возрасте 20 – 30 лет ценят подлинность и прозрачность гораздо больше, чем люди более старшего поколения», — объяснил эксперт в беседе с таблоидом Express.

Однако герцог Сассекский рискует растерять больше 50% своей аудитории, если не будет тщательно следить за словами в интервью. Так, в одном из последних разговоров с журналистами Гарри позволил себе критику конституции США.

«Я советовал бы ему быть сдержанным в критике основ государственности США. Он рискует потерей половины американской аудитории», — уверен эксперт.

В прошлом году принца Гарри и его супругу Меган Маркл обвинили в махинациях с деньгами благотворительного фонда. Только недавно Комиссия постановила, что денежные переводы были осуществлены законно и надлежащим образом.