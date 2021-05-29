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новостей
19:26
Общество
Дочь министра Сергея Шойгу рассказала о помолвке с фитнес-блогером
19:26
Экономика
Песков: согласован второй транш госкредита Москвы Минску
19:25
Политика
Песков рассказал о поручении Путина по задержанной в Минске Сапеге
19:25
Общество
Песков ответил на вопрос о перелетах «Белавиа» в Крым
19:25
ФАН-ТВ
Памятник рэперу Куперу установили в годовщину его смерти
19:24
Общество
День славянской письменности и культуры отметили в Приморье
19:22
Общество
Министерства транспорта РФ и Белоруссии займутся организацией взаимодействия
19:21
Шоу-бизнес
Светлана Светличная назвала режисера Леонида Гайдая «холодным и циничным» человеком
19:17
Спорт
Олимпиаду так не выиграть: волейболисты РФ провели тяжелый матч с иранцами
19:16
Экономика
Производство компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовало в России
19:13
Происшествия
Начальник волгодонского «Водоканала» заработал на подчиненном почти 3 млн рублей
19:12
Политика
Политолог Вакаров рассказал, какие влиятельные силы удовлетворил Зеленский
19:12
Общество
Авиакомпания «Победа» объявила о запуске рейсов из Кирова в Сочи
19:10
Африка
Секс-работники в ЮАР вышли на протест и потребовали декриминализации проституции
19:10
Экономика
В Минфине прокомментировали операции с золотом в активах ФНБ
19:10
Шоу-бизнес
Звезда сериалов Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с многодетным строителем
19:09
Армия
Баранец рассказал, как боевые роботы изменят российскую армию
19:07
Политика
Посол Украины в Германии потребовал от России выплаты репараций
19:07
Экономика
«Газпром» оценил влияние смены подрядчика проекта в Усть-Луге на график работ
19:05
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Принц Гарри может потерять поддержку американцев после очередных откровений

  /   Обновлено: 29 мая 2021 18:58
Шоу-бизнес
Принц Гарри может потерять поддержку американцев после очередных откровений
Global Look Press  /  Ray Tang/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 29 мая. После так называемого «мэгзита» и переезда в США принц Гарри нашел поддержку в лице американцев. Однако внук Елизаветы II может потерять и эту аудиторию из-за своих высказываний.

Британский эксперт по управлению репутацией Эрик Шиффер отметил, что принц Гарри выбрал отличную стратегию после «побега» из Лондона. Он стал откровенно рассказывать о жизни в королевской семье, что помогло ему заручиться поддержкой американцев.

По словам Шиффер, внук Елизаветы II четко попал в целевую аудиторию, изливая душу в интервью. Эксперт отметил, что среди людей, которые сочувствуют Гарри, больше молодого поклонения — миллениалов.

«Люди в возрасте 20 – 30 лет ценят подлинность и прозрачность гораздо больше, чем люди более старшего поколения», — объяснил эксперт в беседе с таблоидом Express.

Однако герцог Сассекский рискует растерять больше 50% своей аудитории, если не будет тщательно следить за словами в интервью. Так, в одном из последних разговоров с журналистами Гарри позволил себе критику конституции США.

«Я советовал бы ему быть сдержанным в критике основ государственности США. Он рискует потерей половины американской аудитории», — уверен эксперт.

В прошлом году принца Гарри и его супругу Меган Маркл обвинили в махинациях с деньгами благотворительного фонда. Только недавно Комиссия постановила, что денежные переводы были осуществлены законно и надлежащим образом.

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великобритания принц гарри королевская семья меган маркл
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