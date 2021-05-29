ЛНР обвинила ВСУ в создании фортификационных сооружений в Донбассе

Луганск, 29 мая. Украинские силовики возводят фортификационные сооружения на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, военнослужащие роты инженерного обеспечения 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ возводят новые укрепленные позиции и фортификационные сооружения в районе населенного пункта Светлодарск. Кроме того, украинские силовики заминировали окраины населенных пунктов Мироновский, Луганское и Троицкое.

«В зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады установлены факты минирования местности в районах населенных пунктов Мироновский, Луганское и на окраине населенного пункта Троицкое», — пояснил Филипоненко.

Он также добавил, что командование Народной милиции ЛНР призывает всех граждан, проживающих на подконтрольной киевским силовикам территории, быть предельно внимательными и бдительными, а также тщательно продумывать свои маршруты передвижения.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины разместили три комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у линии соприкосновения в Донбассе. Работа комплексов РЭБ зафиксирована в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Новотошковское и Новоалександровка, а также и частично подконтрольного украинским силовикам Золотого.