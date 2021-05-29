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19:26
Общество
Дочь министра Сергея Шойгу рассказала о помолвке с фитнес-блогером
19:26
Экономика
Песков: согласован второй транш госкредита Москвы Минску
19:25
Политика
Песков рассказал о поручении Путина по задержанной в Минске Сапеге
19:25
Общество
Песков ответил на вопрос о перелетах «Белавиа» в Крым
19:25
ФАН-ТВ
Памятник рэперу Куперу установили в годовщину его смерти
19:24
Общество
День славянской письменности и культуры отметили в Приморье
19:22
Общество
Министерства транспорта РФ и Белоруссии займутся организацией взаимодействия
19:21
Шоу-бизнес
Светлана Светличная назвала режисера Леонида Гайдая «холодным и циничным» человеком
19:17
Спорт
Олимпиаду так не выиграть: волейболисты РФ провели тяжелый матч с иранцами
19:16
Экономика
Производство компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовало в России
19:13
Происшествия
Начальник волгодонского «Водоканала» заработал на подчиненном почти 3 млн рублей
19:12
Политика
Политолог Вакаров рассказал, какие влиятельные силы удовлетворил Зеленский
19:12
Общество
Авиакомпания «Победа» объявила о запуске рейсов из Кирова в Сочи
19:10
Африка
Секс-работники в ЮАР вышли на протест и потребовали декриминализации проституции
19:10
Экономика
В Минфине прокомментировали операции с золотом в активах ФНБ
19:10
Шоу-бизнес
Звезда сериалов Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с многодетным строителем
19:09
Армия
Баранец рассказал, как боевые роботы изменят российскую армию
19:07
Политика
Посол Украины в Германии потребовал от России выплаты репараций
19:07
Экономика
«Газпром» оценил влияние смены подрядчика проекта в Усть-Луге на график работ
19:05
Шоу-бизнес
Стали известны обстоятельства смерти актрисы Нины Шацкой
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Экс-главаря группировки «Антибалака» задержали в столице ЦАР

ЦАР
Экс-главаря группировки «Антибалака» задержали в столице ЦАР
facebook.com  /  @Ngrebada Firmin

Банги, 29 мая. Власти Центральноафриканской Республики задержали одного из бывших главарей группировки «Антибалака». Речь идет об Амиго Зибо, которого арестовали в столичном баре Amical.

Зибо подозревают в сотрудничестве с конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и поддержке экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе. Последнего разыскивают за попытку государственного переворота.

Согласно данным СМИ, после разгрома бандформирований боевик устроился телохранителем генерального директора отеля Ledger Plazza ливийца Зеяда аль-Зарзура. Источники в силовых структурах сообщили, что против него возбуждено расследование. На данный момент преступника содержат под стражей.

Задержанный состоял в христианском ополчении «Антибалака» и занимал место заместителя командира Альфреда Екатома, который в феврале текущего года предстал перед Международным уголовным судом. Екатома обвиняют в преступлениях против человечности. За время работы на Аль-Зарзура Зибо успел стать фигурантом еще нескольких уголовных дел.

Вооруженные силы ЦАР, подготовленные российскими инструкторами, разгромили «Коалицию» и вернули всю территорию республики под контроль правительства. Оставшиеся разрозненные бандформирования пытаются скрыться от правосудия в лесах и отдаленных частях страны. Однако в ближайшее время их ликвидируют окончательно.

Армия уже выбила боевиков из последнего крупного города Банг, в котором они пряталась. Все говорит о том, что до полного уничтожения бандгрупп осталось несколько недель.

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цар антибалака
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