Экс-главаря группировки «Антибалака» задержали в столице ЦАР

Банги, 29 мая. Власти Центральноафриканской Республики задержали одного из бывших главарей группировки «Антибалака». Речь идет об Амиго Зибо, которого арестовали в столичном баре Amical.

Зибо подозревают в сотрудничестве с конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и поддержке экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе. Последнего разыскивают за попытку государственного переворота.

Согласно данным СМИ, после разгрома бандформирований боевик устроился телохранителем генерального директора отеля Ledger Plazza ливийца Зеяда аль-Зарзура. Источники в силовых структурах сообщили, что против него возбуждено расследование. На данный момент преступника содержат под стражей.

Задержанный состоял в христианском ополчении «Антибалака» и занимал место заместителя командира Альфреда Екатома, который в феврале текущего года предстал перед Международным уголовным судом. Екатома обвиняют в преступлениях против человечности. За время работы на Аль-Зарзура Зибо успел стать фигурантом еще нескольких уголовных дел.

Вооруженные силы ЦАР, подготовленные российскими инструкторами, разгромили «Коалицию» и вернули всю территорию республики под контроль правительства. Оставшиеся разрозненные бандформирования пытаются скрыться от правосудия в лесах и отдаленных частях страны. Однако в ближайшее время их ликвидируют окончательно.

Армия уже выбила боевиков из последнего крупного города Банг, в котором они пряталась. Все говорит о том, что до полного уничтожения бандгрупп осталось несколько недель.