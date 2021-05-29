Певица Слава купила квартиру за 100 млн рублей в Москва-Сити для тусовок

Москва, 29 мая. Известная российская певица Слава купила квартиру на 34 этаже элитного комплекса Москва-Сити за 100 миллионов рублей после того, как месяц погастролировала по стране.

Роскошная квартира в центре столицы с видом на Москву-реку стала седьмой по счету у Славы. В свой 41 год она успела обзавестись недвижимостью в Москве, Сочи и Австрии. По словам артистки, из новой квартиры она сделает одну большую студию для тусовок.

«Сейчас там нет еще даже стен. Сказали, что через два месяца поставят стены, и я сразу туда въеду с дизайнером. Будет большая студия, огромная», — сказала Слава в программе «Ты не поверишь!».

Артистка заявила, что недвижимость в одном из самых дорогих и роскошных комплексов в стране обошлась ей в 100 миллионов рублей. Она заработала на квартиру за месяц плотных гастролей.

«Я просто купила квартиру, о которой я мечтала, — с видом на Москву-реку, на все высотки на наши старые <...>. Она высоко — на 34 этаже, в Москва-сити <...> У меня было очень много гастролей, я погастролировала... месяц и купила», — заключила звезда.

Знаменитость активно вкладывает средства в недвижимость ради будущего своей семьи. Недавно стало известно, что она мечтает стать бабушкой и просит старшую дочь подарить ей внуков. Вероятно, певица увеличивает свой капитал, чтобы дети и внуки ни в чем не нуждались.