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19:26
Общество
Дочь министра Сергея Шойгу рассказала о помолвке с фитнес-блогером
19:26
Экономика
Песков: согласован второй транш госкредита Москвы Минску
19:25
Политика
Песков рассказал о поручении Путина по задержанной в Минске Сапеге
19:25
Общество
Песков ответил на вопрос о перелетах «Белавиа» в Крым
19:25
ФАН-ТВ
Памятник рэперу Куперу установили в годовщину его смерти
19:24
Общество
День славянской письменности и культуры отметили в Приморье
19:22
Общество
Министерства транспорта РФ и Белоруссии займутся организацией взаимодействия
19:21
Шоу-бизнес
Светлана Светличная назвала режисера Леонида Гайдая «холодным и циничным» человеком
19:17
Спорт
Олимпиаду так не выиграть: волейболисты РФ провели тяжелый матч с иранцами
19:16
Экономика
Производство компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовало в России
19:13
Происшествия
Начальник волгодонского «Водоканала» заработал на подчиненном почти 3 млн рублей
19:12
Политика
Политолог Вакаров рассказал, какие влиятельные силы удовлетворил Зеленский
19:12
Общество
Авиакомпания «Победа» объявила о запуске рейсов из Кирова в Сочи
19:10
Африка
Секс-работники в ЮАР вышли на протест и потребовали декриминализации проституции
19:10
Экономика
В Минфине прокомментировали операции с золотом в активах ФНБ
19:10
Шоу-бизнес
Звезда сериалов Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с многодетным строителем
19:09
Армия
Баранец рассказал, как боевые роботы изменят российскую армию
19:07
Политика
Посол Украины в Германии потребовал от России выплаты репараций
19:07
Экономика
«Газпром» оценил влияние смены подрядчика проекта в Усть-Луге на график работ
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Певица Слава купила квартиру за 100 млн рублей в Москва-Сити для тусовок

Шоу-бизнес
Певица Слава купила квартиру за 100 млн рублей в Москва-Сити для тусовок
Global Look Press  /  Alexander Keltik/Russian Look

Москва, 29 мая. Известная российская певица Слава купила квартиру на 34 этаже элитного комплекса Москва-Сити за 100 миллионов рублей после того, как месяц погастролировала по стране.

Роскошная квартира в центре столицы с видом на Москву-реку стала седьмой по счету у Славы. В свой 41 год она успела обзавестись недвижимостью в Москве, Сочи и Австрии. По словам артистки, из новой квартиры она сделает одну большую студию для тусовок.

«Сейчас там нет еще даже стен. Сказали, что через два месяца поставят стены, и я сразу туда въеду с дизайнером. Будет большая студия, огромная», — сказала Слава в программе «Ты не поверишь!».

Артистка заявила, что недвижимость в одном из самых дорогих и роскошных комплексов в стране обошлась ей в 100 миллионов рублей. Она заработала на квартиру за месяц плотных гастролей.

«Я просто купила квартиру, о которой я мечтала, — с видом на Москву-реку, на все высотки на наши старые <...>. Она высоко — на 34 этаже, в Москва-сити <...> У меня было очень много гастролей, я погастролировала... месяц и купила», — заключила звезда.

Знаменитость активно вкладывает средства в недвижимость ради будущего своей семьи. Недавно стало известно, что она мечтает стать бабушкой и просит старшую дочь подарить ей внуков. Вероятно, певица увеличивает свой капитал, чтобы дети и внуки ни в чем не нуждались.

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квартира певица слава
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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Слава купила квартиру за 100 млн рублей в Москва-Сити для тусовок
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