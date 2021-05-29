Отреагировали быстро и четко: биолог Аграновский поблагодарил разработчиков вакцин РФ

Главный санитарный врач России Анна Попова недавно сообщила, что системы здравоохранения в странах Запада оказались хуже подготовлены к пандемии, чем в государствах СНГ.

Российский ученый, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН объяснил, что позволяет России бороться с пандемией.

«Я бы не сравнивал нас с другими, потому что история еще не закончена, пандемия продолжается. Могу сказать, что согласен с госпожой Поповой в том смысле, что мы неплохо выглядели на фоне других со многих точек зрения», — рассказал собеседник ФАН.

Во многом это благодаря мобилизационному типу организации медицины, которая в экстренной ситуации сыграла на руку людям, объясняет биолог.

«Эта ситуация показала, что мы находимся в неплохом положении. Факторов, почему мы справились лучше, может быть много, в том числе уровень и способ организации здравоохранения. Но таких соревнований не должно быть, тут, скорее, все должны быть вместе. По крайней мере, в этом вопросе», — считает Аграновский.

Global Look Press / Frank Hoermann/SVEN SIMON

Ученый поблагодарил систему здравоохранения России и врачей, которые отлично исполняли свой долг в период пандемии.

«Разработчики наших вакцин отреагировали очень быстро и четко. Результатом я доволен. Сейчас массово идет «Спутник V», ничего плохого об этой вакцине не могу сказать, только хорошее. Хотя сделана она была очень быстро на основе тех разработок, которые у [центра] Гамалеи уже были», — добавил эксперт.

Алексей Аграновский подчеркнул, что без вакцинации с пандемией не справиться.

«Привитые люди защищают других, которым, возможно, по каким-то причинам нельзя прививаться. Мы создаем локальный иммунитет в каждом доме, вокруг пожилых родственников и детей, вокруг тех, кому не показана вакцинация. Каждый привитый человек должен понять, что он не только себе хорошо сделал, но и прикрыл других», — резюмировал биолог.

Ранее стало известно, что еще одна российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет применяться в РФ. Она будет предназначена для людей до 60 лет.