Олимпиаду так не выиграть: волейболисты РФ провели тяжелый матч с иранцами

Мужская сборная России по волейболу провела второй матч в Лиге Наций. 29 мая российские волейболисты одержали тяжелую победу над командой Ирана, которую сейчас тренирует экс-наставник российской национальной команды Владимир Алекно. Именно он в 2012 году привел волейбольную сборную России к олимпийским золотым медалям в Лондоне.

Конечно, игра с Ираном для нашей команды мало что значила — впереди у нас более солидные соперники: США, Польша, Франция, Германия, Италия и Бразилия, но выглядят россияне пока не лучшим образом, и это за два месяца до Олимпиады в Японии. Да, мы выиграли, но во многом победа в тяжелом матче с иранцами стала результатом индивидуальных действий отдельных игроков.

Стартовый сет россияне выиграли на классе, не встретив от соперника ожесточенного сопротивления, — 25:17. Казалось, проблем по ходу матча возникнуть не должно, но все оказалось куда сложнее.

Во второй партии подопечные Владимира Алекно, заряженные на борьбу, наконец поймали свою оптимальную игру. Они мощно атаковали, грамотно обыгрывали российский групповой блок, цепляли некоторые сложные мячи при атаке соперника, чего нельзя сказать о российских игроках.

Prt Scr youtube.com / Volleyball World

У сборной России не получалось практически ничего: совсем не шли подачи, плохо работал блок, да и игра в защите оставляла желать лучшего. Уже в начале второй партии россияне отстали от соперника на несколько очков. По ходу сета приблизиться к сопернику нашей команде удавалось, но ненадолго: без труда команда Ирана отыгрывала назад брейковые очки и вновь отрывалась в счете. Врасплох своими уверенными и практически безошибочными действиями заставал иранцев лишь незаменимый лидер сборной России Максим Михайлов. Иранцы не могли ничего противопоставить Максиму, хоть и получали многочисленные советы по сдерживанию российского диагонального от Владимира Алекно, проработавшего с ним много лет. Но все же Михайлов — это не вся команда, поэтому иранцам удалось довести вторую партию до победы — 20:25.

Третий сет, как и предыдущий, складывался для российской сборной очень непросто. При счете 13:11 главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо заменил связующего: на площадку вместо Игоря Кобзаря вышел Павел Панков. Он эффективно взаимодействовал с Михайловым, что помогало нашей сборной сохранять позитивный счет. Индивидуальные действия Максима вновь перевесили многочисленные ошибки наших молодых волейболистов, которым не хватало мастерства и внимательного отношения к деталям. Ближе к концу сета подключился и российский блок, а Павлу Панкову удалось подать навылет. Удачные действия в конце партии обеспечили нам победу со счетом 25:20.

Prt Scr youtube.com / Volleyball World

В четвертом сете российские волейболисты завладели инициативой с самого начала. Наладилась игра в атаке, ошибки минимизировались. Ребята играли с настроением и желанием, что ранее для них было нехарактерно. В какой-то момент россияне расслабились и позволили сопернику сравнять счет, но ненадолго. Наши игроки выровняли свою игру и не предоставили соперникам больше ни шанса. Точку в сете и матче поставил Ильяс Куркаев: 25:17 в партии и 3:1 в матче.

Несмотря на вторую победу в Лиге Наций, российские волейболисты сейчас выглядят не очень стабильно, многочисленные ошибки и недоработки в большей степени ломают качество игры сборной. Как будет складываться Лига Наций, сказать пока сложно, но главному тренеру и всей команде однозначно много над чем нужно хорошо поработать.

Prt Scr youtube.com / Volleyball World

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