Вассерман намерен баллотироваться в ГД от партии «Справедливая Россия — За правду»

Москва, 29 мая. Известный журналист Анатолий Вассерман стал членом партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Теперь телеведущий планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Госдуму.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе партии. Вместе с ним к политической силе ранее присоединился звезда голливудских боевиков Стивен Сигал. Однако, в отличие от американского актера, партийный билет публицисту пока не выдали. Его вручение планируется в ближайшее время в рамках одного из мероприятий, сообщает РИА Новости.

Сигал намерен работать над устранением экологических проблем в России. В связи с этим он разработал законопроект, предусматривающий наказание за преступления против природы.