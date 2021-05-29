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19:26
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19:26
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Песков: согласован второй транш госкредита Москвы Минску
19:25
Политика
Песков рассказал о поручении Путина по задержанной в Минске Сапеге
19:25
Общество
Песков ответил на вопрос о перелетах «Белавиа» в Крым
19:25
ФАН-ТВ
Памятник рэперу Куперу установили в годовщину его смерти
19:24
Общество
День славянской письменности и культуры отметили в Приморье
19:22
Общество
Министерства транспорта РФ и Белоруссии займутся организацией взаимодействия
19:21
Шоу-бизнес
Светлана Светличная назвала режисера Леонида Гайдая «холодным и циничным» человеком
19:17
Спорт
Олимпиаду так не выиграть: волейболисты РФ провели тяжелый матч с иранцами
19:16
Экономика
Производство компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовало в России
19:13
Происшествия
Начальник волгодонского «Водоканала» заработал на подчиненном почти 3 млн рублей
19:12
Политика
Политолог Вакаров рассказал, какие влиятельные силы удовлетворил Зеленский
19:12
Общество
Авиакомпания «Победа» объявила о запуске рейсов из Кирова в Сочи
19:10
Африка
Секс-работники в ЮАР вышли на протест и потребовали декриминализации проституции
19:10
Экономика
В Минфине прокомментировали операции с золотом в активах ФНБ
19:10
Шоу-бизнес
Звезда сериалов Анастасия Макеева показала фото со свадьбы с многодетным строителем
19:09
Армия
Баранец рассказал, как боевые роботы изменят российскую армию
19:07
Политика
Посол Украины в Германии потребовал от России выплаты репараций
19:07
Экономика
«Газпром» оценил влияние смены подрядчика проекта в Усть-Луге на график работ
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В Чили требуют освобождения участников протестов 2019 года

Латинская Америка
В Чили требуют освобождения участников протестов 2019 года
Global Look Press  /  Felipe Figueroa / Keystone Press Agency

Сантьяго, 29 мая. Десятки людей участвовали в акциях протеста с требованием предоставить свободу политическим заключенным после народного восстания 2019 года. Об этом сообщает издание Prensa Latina.

Участники протестов собрались на центральной площади Бакедано с лозунгами «Свободу заключенным», с флагами Чили и плакатами с требованиями надлежащего обращения по отношению к людям, которые находятся в тюрьмах без судебного разбирательства.

Мирные демонстрации были разогнаны полицией. Для разгона протестующих были задействованы водометы. Несколько человек, в том числе мать с ребенком, были арестованы.

На этой неделе требования освобождения заключенных времен массовых волнений 2019 года, многие из которых являются несовершеннолетними, значительно усилились. 25 мая Комиссия по безопасности Сената одобрила законопроект, который предполагает всеобщую амнистию этих заключенных по гуманитарным соображениям.

Сенатор Франсиско Уэнчумилья от Христианско-демократической партии заявил, что в законопроекте говорится об амнистии политзаключенных, так как их задержание произошло в контексте политического противостояния.

Однако правительство решительно выступает против этой инициативы, ссылаясь на то, что любая мера в пользу этих людей будет поощрять безнаказанность, так как «они совершили преступления и преследовались в судебном порядке».

К протестам присоединись кандидаты в президенты Даниэль Хадуе от Коммунистической партии, Габриэль Борис от Широкого фронта и Паула Нарваес от Социалистической партии.

Кроме того, 22 представителя в составе специального органа из 155 человек по разработке новой Конституции Чили потребовали «немедленного освобождения» всех заключенных в период волнений 2019 года, особенно несовершеннолетних.

В результате беспорядков 2019 года и последовавших судебных процессов, сотни людей получили длительные сроки тюремного заключения. Многие чилийцы уверены в неоправданно больших сроках заключения и выражают сомнения в объективности судебных процессов.

К марту 2021 года около 2500 человек, многим из которых меньше 15 лет, были предварительно заключены из-за событий, произошедших во время демонстраций.

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политзаключенные чили
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