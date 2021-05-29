В Чили требуют освобождения участников протестов 2019 года

Сантьяго, 29 мая. Десятки людей участвовали в акциях протеста с требованием предоставить свободу политическим заключенным после народного восстания 2019 года. Об этом сообщает издание Prensa Latina.

Участники протестов собрались на центральной площади Бакедано с лозунгами «Свободу заключенным», с флагами Чили и плакатами с требованиями надлежащего обращения по отношению к людям, которые находятся в тюрьмах без судебного разбирательства.

Мирные демонстрации были разогнаны полицией. Для разгона протестующих были задействованы водометы. Несколько человек, в том числе мать с ребенком, были арестованы.

????????En #CHILE #SOSChileDDHH



????Niña de (5-7 años aprox) junto a su madre fueron detenidas en manifestación pacífica -en apoyo a los presos políticos- hoy en Plaza de la Dignidad (18:20)



⚠️ @inddhh tomó conocimiento.

video via larevueltaenchile (ig) pic.twitter.com/u2MYzdunmI — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ ????ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) May 29, 2021

На этой неделе требования освобождения заключенных времен массовых волнений 2019 года, многие из которых являются несовершеннолетними, значительно усилились. 25 мая Комиссия по безопасности Сената одобрила законопроект, который предполагает всеобщую амнистию этих заключенных по гуманитарным соображениям.

Сенатор Франсиско Уэнчумилья от Христианско-демократической партии заявил, что в законопроекте говорится об амнистии политзаключенных, так как их задержание произошло в контексте политического противостояния.

Однако правительство решительно выступает против этой инициативы, ссылаясь на то, что любая мера в пользу этих людей будет поощрять безнаказанность, так как «они совершили преступления и преследовались в судебном порядке».

К протестам присоединись кандидаты в президенты Даниэль Хадуе от Коммунистической партии, Габриэль Борис от Широкого фронта и Паула Нарваес от Социалистической партии.

Кроме того, 22 представителя в составе специального органа из 155 человек по разработке новой Конституции Чили потребовали «немедленного освобождения» всех заключенных в период волнений 2019 года, особенно несовершеннолетних.

В результате беспорядков 2019 года и последовавших судебных процессов, сотни людей получили длительные сроки тюремного заключения. Многие чилийцы уверены в неоправданно больших сроках заключения и выражают сомнения в объективности судебных процессов.

К марту 2021 года около 2500 человек, многим из которых меньше 15 лет, были предварительно заключены из-за событий, произошедших во время демонстраций.