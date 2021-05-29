Военный парад Ливийской национальной армии состоялся в Бенгази

Бенгази, 29 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отметили седьмую годовщину контртеррористической операции «Аль-Карама» («Достоинство»). По случаю празднества на территории аэропорта Бенина организован крупный военный парад.

Пресс-секретарь ЛНА генерал-майор Ахмад аль-Мисмари выступил с поздравительным словом в честь мероприятия.

«Празднование является гражданской акцией, а не военной, и оно проходит в радостной атмосфере, не представляя угрозу для кого-либо», — заявил он.

شاهد | المتحدث باسم مليشيات حفتر أحمد المسماري يقول إن الاحتفال عمل مدني وليس عسكريًا وأنه لتغيير الأجواء والفرح وليس تهديدًا لأحد pic.twitter.com/bP3H7LYlhk — قناة فبراير (@FebruaryChannel) May 28, 2021

Prt Scr facebook.com / صحيفة المرصد الليبية

Генерал-майор добавил, что показ техники стал крупнейшим военным парадом в истории страны за последние годы.

«Граждане стали свидетелями тысяч кардиналов и сотен боевых машин из всех подразделений вооруженных подразделений, включая военно-воздушные силы», — уточнил он.

Prt Scr facebook.com / صحيفة المرصد الليبية

Ахмад Мисмари уточнил, что мероприятие состоялось во всех воинских частях в регионе, включая Бенин.

«Таким образом мы хотим показать миру, что готовы защищать родину», — подытожил пресс-секретарь.

Прямую трансляцию парада вели журналисты издания Al Marsad.





Контртеррористическая операция «Аль-Карама» стартовала в Ливии в 2014 году. В рамках кампании ЛНА освобождает государство от незаконных бандформирований, базирующихся в Триполи и на северо-западе страны.

В январе 2020 года активная фаза миссии приостановилась благодаря подписанию мирного соглашения о постоянном режиме прекращения огня при посредничестве России. Этот документ заложил основу для разрешения конфликта политическим путем.

Позже глава Управления ЛНА по поддержанию морального духа генерал-майор Халид Махджуб уточнил, что «Аль-Карама» завершится только после вывода всех иностранных войск и наемников из Ливии, включая турецкие силы. Тем временем военные подразделения продолжают работу по искоренению экстремистских группировок и стабилизации ситуации в сфере безопасности.

Корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей сняли подробный репортаж, в котором рассказывается, чем занимается усиленная бригада ЛНА во время перемирия.