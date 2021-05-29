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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
20:49
Общество
Еноты из центра «Велес» убрались в вольере и попали на видео
20:49
Происшествия
Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему при строительстве объектов ВСУ
20:48
Происшествия
Замначальника налоговой инспекции арестован в Петербурге
20:48
Общество
«Белавиа» увеличит число полетов в РФ и страны СНГ из-за санкций Запада
20:47
Экономика
Ford планирует увеличить долю электромобилей до 40% к 2030 году
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Военный парад Ливийской национальной армии состоялся в Бенгази

  /   Обновлено: 29 мая 2021 20:16
Ливия
Военный парад Ливийской национальной армии состоялся в Бенгази
Prt Scr facebook.com  /  صحيفة المرصد الليبية

Бенгази, 29 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отметили седьмую годовщину контртеррористической операции «Аль-Карама» («Достоинство»). По случаю празднества на территории аэропорта Бенина организован крупный военный парад.

Пресс-секретарь ЛНА генерал-майор Ахмад аль-Мисмари выступил с поздравительным словом в честь мероприятия.

«Празднование является гражданской акцией, а не военной, и оно проходит в радостной атмосфере, не представляя угрозу для кого-либо», — заявил он.

Военный парад Ливийской национальной армии состоялся в Бенгази
Prt Scr facebook.com  / صحيفة المرصد الليبية

Генерал-майор добавил, что показ техники стал крупнейшим военным парадом в истории страны за последние годы.

«Граждане стали свидетелями тысяч кардиналов и сотен боевых машин из всех подразделений вооруженных подразделений, включая военно-воздушные силы», — уточнил он.

Военный парад Ливийской национальной армии состоялся в Бенгази
Prt Scr facebook.com  / صحيفة المرصد الليبية

Ахмад Мисмари уточнил, что мероприятие состоялось во всех воинских частях в регионе, включая Бенин.

«Таким образом мы хотим показать миру, что готовы защищать родину», — подытожил пресс-секретарь.

Прямую трансляцию парада вели журналисты издания Al Marsad.

Контртеррористическая операция «Аль-Карама» стартовала в Ливии в 2014 году. В рамках кампании ЛНА освобождает государство от незаконных бандформирований, базирующихся в Триполи и на северо-западе страны.

В январе 2020 года активная фаза миссии приостановилась благодаря подписанию мирного соглашения о постоянном режиме прекращения огня при посредничестве России. Этот документ заложил основу для разрешения конфликта политическим путем.

Позже глава Управления ЛНА по поддержанию морального духа генерал-майор Халид Махджуб уточнил, что «Аль-Карама» завершится только после вывода всех иностранных войск и наемников из Ливии, включая турецкие силы. Тем временем военные подразделения продолжают работу по искоренению экстремистских группировок и стабилизации ситуации в сфере безопасности.

Корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей сняли подробный репортаж, в котором рассказывается, чем занимается усиленная бригада ЛНА во время перемирия.

Военный парад Ливийской национальной армии состоялся в Бенгази
Федеральное агентство новостей  / 

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ливия парад годовщина лна
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