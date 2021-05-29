Школьный дневник может помочь разобраться в смерти девочки в Подмосковье

Московская область, 29 мая. Правоохранители Московской области выясняют причину гибели 13-летней школьницы в городском округе Котельники. Как стало известно ФАН, ребенка обнаружили случайные прохожие возле подъезда 25-этажного дома.

Местные жители сразу же вызвали на место ЧП экстренные службы. Оперативно-следственная бригада установила, что смерть ребенка наступила вследствие падения из окна. Следователи выяснили, что тело школьницы находилось рядом с ее домом. Девочка проживала в квартире с 36-летней матерью и 34-летним отцом.

«Мы предполагаем, что ребенка могли банально вытолкнуть с балкона, — рассказал Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах Московской области. — Однако точку в этом вопросе ставить пока рано. Родители погибшей официально нигде не работают. Нам предстоит еще проверить психоэмоциональную обстановку в семье и как к подростку относились в школе».

Следователи изъяли тетради и мобильный телефон девочки для проверки. Правоохранители пристально изучат дневник школьницы. По их мнению, записи помогут раскрыть причину трагедии.

Ранее ФАН писал, что в Ростове-на-Дону четвероклассник погиб при падении с 13-го этажа. Причина инцидента устанавливается.