Большой каньон Крыма: самые интересные достопримечательности

Большой Крымский каньон ― неповторимая природная достопримечательность полуострова, привлекающая причудливыми камнями и валунами, водопадами и ваннами, порогами и утесами. Посетив это место, вы не останетесь равнодушны.

Впервые описал эти места профессор Иван Пузанов во время своего путешествия по Крыму в 1925 году, и теперь это одно из самых посещаемых мест на полуострове. Туристические маршруты многообразны и варьируются от самых простых прогулочных троп до таких, где сможет пройти не каждый профессионал, поэтому рекомендуется воспользоваться услугами гида.

Среди достопримечательностей каньона интересен «Почтовый дуб», сгоревший от удара молнии в 80-х, позже в его дупле оставляли записки. Однако сейчас от дерева остался лишь изуродованный пень. Живописные озера Голубое и Юсуповское, водопады Тисовый и Серебряные струи — последний несколько лет назад обрушился, потеряв свою «шапку», но при этом не утратил очарования. Также туристов привлекает Яблоневый брод с источником Пания и Ванной молодости. Все эти места можно посетить в рамках простого туристического маршрута протяженностью шесть километров или добраться до каждого отдельно, воспользовавшись личным транспортом.

Отдельное внимание стоит уделить реке Коккозка, чьи истоки находятся в Большом каньоне. Далее она протекает по территории Бахчисарайского района и впадает в воды Бельбека. С крымско-татарского название ее название переводится как «голубой глаз».

Интересно, что в окрестностях ходит множество легенд. Одна из них рассказывает, что дубовые рощи близ реки выросли на местах древних готских захоронений, у которых имелся обычай класть в могилу желудь. Однако исторически подтвердить или опровергнуть это не представляется возможным.

Зато доподлинно известно, что княжеское семейство Юсуповых владело в этих окрестностях землями и дворцом в Соколином. И именно князю Юсупову благодарны за форель, в обилии водящуюся в реке.

wikipedia.org / Білецький В.С. / Public Domain

Кроме того, что Коккозка красива и живописна сама по себе, она также полезна, ведь ее воды круглогодично вдыхают жизнь в местную флору и фауну. Тем не менее именно благодаря действиям жителей Бахчисарайского района проект переброски воды из реки в Чернореченское водохранилище закрыт.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о других живописных уголках Бахчисарайского района — водопаде Козырек и озере Муловское.