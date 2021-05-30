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новостей
04:30
Общество
Компания «Белавиа» не планирует совершать рейсы в Крым
04:23
Наука
Изготовление двигателя многоразовой ракеты «Амур-СПГ» перенесли на 2025 год
04:15
Общество
Простые шаги могут помочь продлить работу аккумулятора гаджета без зарядки
04:13
Общество
Ночная работа оказалась губительной для женского здоровья
04:09
Общество
Наконечник стрелы из последней библейской битвы был обнаружен в Израиле
04:03
Общество
Австралийская журналистка Спринг выяснила три главных секрета счастливых семей
04:00
Общество
Тихоокеанский туристский форум завершается на острове Русском: репортаж ФАН
03:58
Общество
Американский актер Гэвин МакЛауд скончался на 91-м году жизни
03:48
Политика
Американские журналисты признали отставание США от морских сверхдержав
03:43
Общество
Астрологи описали поведение трех знаков зодиака в похмельные утра
03:42
Общество
Майлз Теллер сыграет в фильме о создании «Крестного отца» вместо Арми Хаммера
03:40
Общество
Приложение Shazam опубликовало список самых популярных песен среди пользователей
03:38
Общество
Диетолог Мухина назвала неочевидный вред от несвежих макарон
03:32
Политика
Соловьев вспомнил «пророческую» статью про Путина и ядерную бомбу
03:16
Общество
Франция протестировала новый вариант оценки уровня заболеваемости COVID-19
03:15
Общество
Шишки и пятна на коже могут свидетельствовать о развитии рака
03:14
Общество
Новая яхта королевы Великобритании может быть названа в честь принца Филиппа
03:00
Общество
Большой каньон Крыма: самые интересные достопримечательности
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Общество
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Большой каньон Крыма: самые интересные достопримечательности

Общество
Большой каньон Крыма: самые интересные достопримечательности
wikipedia.org  /  Білецький В.С. / Public Domain

Большой Крымский каньон ― неповторимая природная достопримечательность полуострова, привлекающая причудливыми камнями и валунами, водопадами и ваннами, порогами и утесами. Посетив это место, вы не останетесь равнодушны.

Впервые описал эти места профессор Иван Пузанов во время своего путешествия по Крыму в 1925 году, и теперь это одно из самых посещаемых мест на полуострове. Туристические маршруты многообразны и варьируются от самых простых прогулочных троп до таких, где сможет пройти не каждый профессионал, поэтому рекомендуется воспользоваться услугами гида.

Среди достопримечательностей каньона интересен «Почтовый дуб», сгоревший от удара молнии в 80-х, позже в его дупле оставляли записки. Однако сейчас от дерева остался лишь изуродованный пень. Живописные озера Голубое и Юсуповское, водопады Тисовый и Серебряные струи — последний несколько лет назад обрушился, потеряв свою «шапку», но при этом не утратил очарования. Также туристов привлекает Яблоневый брод с источником Пания и Ванной молодости. Все эти места можно посетить в рамках простого туристического маршрута протяженностью шесть километров или добраться до каждого отдельно, воспользовавшись личным транспортом.

Отдельное внимание стоит уделить реке Коккозка, чьи истоки находятся в Большом каньоне. Далее она протекает по территории Бахчисарайского района и впадает в воды Бельбека. С крымско-татарского название ее название переводится как «голубой глаз».

Интересно, что в окрестностях ходит множество легенд. Одна из них рассказывает, что дубовые рощи близ реки выросли на местах древних готских захоронений, у которых имелся обычай класть в могилу желудь. Однако исторически подтвердить или опровергнуть это не представляется возможным.

Зато доподлинно известно, что княжеское семейство Юсуповых владело в этих окрестностях землями и дворцом в Соколином. И именно князю Юсупову благодарны за форель, в обилии водящуюся в реке.

Большой каньон Крыма: самые интересные достопримечательности
wikipedia.org  / Білецький В.С. / Public Domain

Кроме того, что Коккозка красива и живописна сама по себе, она также полезна, ведь ее воды круглогодично вдыхают жизнь в местную флору и фауну. Тем не менее именно благодаря действиям жителей Бахчисарайского района проект переброски воды из реки в Чернореченское водохранилище закрыт.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о других живописных уголках Бахчисарайского района — водопаде Козырек и озере Муловское. 

 

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крым отдых крымский каньон
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