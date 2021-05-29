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17:58
Политика
Появилось фото с неформальных переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
17:57
Экономика
Чистая прибыль «Транснефти» упала на 11% в начале года
17:56
Общество
Мясников предупредил россиян об опасности употребления фастфуда
17:55
Общество
Разработчики препарата от коронавируса «МИР-19» указали на его уникальность
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
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ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений

Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
wikipedia.org  /  Tech. Sgt. Scott Reed

Вашингтон, 29 мая. ВМС США намерены закупить партию старых истребителей F/A-18 Hornet. Боевые машины, которые будут списаны в 2022 году, на флоте нужны для проведения учений.

Решать вопрос с нехваткой старых самолетов для проведения тренировок в ВМС США намерены еще и за счет замены F-18 на F-16 Viper. Во флоте надеются, что списанными самолетами их снабдят коллеги из ВВС США, но, разумеется, не на безвозмездной основе, указывает «Военное обозрение».

По плану руководства ВМС США на нужды тренировочных центров требуется 26 самолетов F-16, в том числе 20 одноместных самолетов F-16C и не меньше шести двухместных F-16D. Обслуживать их будут уже коммерческие компании, а не Пентагон. В ВВС США самолеты, правда, послужат еще до 2026 года, так что потребность флота перекроют за счет списанной авиации Национальной гвардии.

В настоящее в ВМС США есть воздушный флот «условного противника», который состоит из 15 самолетов F-16, все они числятся на балансе авиабазы в Фаллоне, штат Невада. При этом часть самолетов была в частном порядке приобретена в Израиле, куда их продали в 1990-х годах.

В апреле кадры с учений ВВС США вызвали истерику в американских соцсетях, когда на форме одного из участников тренировки нашли российский шеврон.

Ранее издание «Царьград» передало, что неготовность американских войск к воздушному бою с ВВС Китая и России признали и аналитики из США. Печальные выводы сделали в американском издании Forbes.

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вмс сша f-16 ввс сша
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