Вашингтон, 29 мая. ВМС США намерены закупить партию старых истребителей F/A-18 Hornet. Боевые машины, которые будут списаны в 2022 году, на флоте нужны для проведения учений.

Решать вопрос с нехваткой старых самолетов для проведения тренировок в ВМС США намерены еще и за счет замены F-18 на F-16 Viper. Во флоте надеются, что списанными самолетами их снабдят коллеги из ВВС США, но, разумеется, не на безвозмездной основе, указывает «Военное обозрение».

По плану руководства ВМС США на нужды тренировочных центров требуется 26 самолетов F-16, в том числе 20 одноместных самолетов F-16C и не меньше шести двухместных F-16D. Обслуживать их будут уже коммерческие компании, а не Пентагон. В ВВС США самолеты, правда, послужат еще до 2026 года, так что потребность флота перекроют за счет списанной авиации Национальной гвардии.

В настоящее в ВМС США есть воздушный флот «условного противника», который состоит из 15 самолетов F-16, все они числятся на балансе авиабазы в Фаллоне, штат Невада. При этом часть самолетов была в частном порядке приобретена в Израиле, куда их продали в 1990-х годах.

В апреле кадры с учений ВВС США вызвали истерику в американских соцсетях, когда на форме одного из участников тренировки нашли российский шеврон.

Ранее издание «Царьград» передало, что неготовность американских войск к воздушному бою с ВВС Китая и России признали и аналитики из США. Печальные выводы сделали в американском издании Forbes.