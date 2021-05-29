Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка

Ростов-на-Дону, 29 мая. Региональное руководство МВД приняло решение временно отстранить инспектора по делам несовершеннолетних. В отношении нее проводится проверка.

По предварительным данным, в отделение полиции в Батайске доставили 15-летнюю девочку. Школьница числилась как пропавшая без вести. Между инспектором и девочкой возник конфликт. Сотрудника полиции схватила подростка за волосы и резко дернула в свою сторону. Несовершеннолетняя не удержалась, упала и ушибла руку.

Существует неофициальная версия, что школьница является трудным подростком. Она якобы спровоцировала сотрудницу ПДН на агрессию, оскорбив ее.

В Петербурге мужчина избил несовершеннолетнего сына сожительницы. Подросток пострадал, потому что заступился за мать, сообщал ФАН.