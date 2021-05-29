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29 мая 18:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:58
Политика
Появилось фото с неформальных переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
17:57
Экономика
Чистая прибыль «Транснефти» упала на 11% в начале года
17:56
Общество
Мясников предупредил россиян об опасности употребления фастфуда
17:55
Общество
Разработчики препарата от коронавируса «МИР-19» указали на его уникальность
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
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Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
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17:43
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17:42
Общество
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17:40
Экономика
Участники рынка оценили падение выручки кинобаров
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Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий

Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
pixabay.com  /  igorovsyannykov

Москва, 29 мая. Эксперты в области кибербезопасности сообщили об обнаружении фишинговой атаки на клиентов популярных пиццерий.

Весной текущего года начали появляться фейковые сайты пиццерий, а в мае их число увеличилось в четыре раза относительно апреля. Эти веб-страницы живут дольше, так как злоумышленники используют новый хостинг, через который сложно найти владельцев сайта. В период с 1 по 28 мая было зарегистрировано 3496 доменов, которые включают в себя слово «pizza», приводит слова директора блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгения Волошина «Коммерсантъ».

По данным Telegram-канала in4security, 20 фишинговых сайтов было выявлено и заблокировано в мае. Их внешний вид очень достоверен, отличить от настоящих непросто.

Распространение также получили инструменты создания фишинговых сайтов пиццерий «под ключ». Например, скрипт для создания фейковой площадки Pizza Hut, распространяемый на теневых форумах, продается за 70 долларов.

Психолог Дмитрий Синарев ранее объяснил, какие типы людей чаще всего становятся жертвами мошенников. Обычно злоумышленников привлекают два типа — «хозяева жизни» и «скупердяи».

Доля раскрытых киберпреступлений составляет не более 25%, а масштабы преступности в этой сфере стали представлять угрозу национальной безопасности. Такое заявление руководителя главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры России Андрея Некрасова приводит INFOX.

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