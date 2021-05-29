Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий

Москва, 29 мая. Эксперты в области кибербезопасности сообщили об обнаружении фишинговой атаки на клиентов популярных пиццерий.

Весной текущего года начали появляться фейковые сайты пиццерий, а в мае их число увеличилось в четыре раза относительно апреля. Эти веб-страницы живут дольше, так как злоумышленники используют новый хостинг, через который сложно найти владельцев сайта. В период с 1 по 28 мая было зарегистрировано 3496 доменов, которые включают в себя слово «pizza», приводит слова директора блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгения Волошина «Коммерсантъ».

По данным Telegram-канала in4security, 20 фишинговых сайтов было выявлено и заблокировано в мае. Их внешний вид очень достоверен, отличить от настоящих непросто.

Распространение также получили инструменты создания фишинговых сайтов пиццерий «под ключ». Например, скрипт для создания фейковой площадки Pizza Hut, распространяемый на теневых форумах, продается за 70 долларов.

Психолог Дмитрий Синарев ранее объяснил, какие типы людей чаще всего становятся жертвами мошенников. Обычно злоумышленников привлекают два типа — «хозяева жизни» и «скупердяи».

Доля раскрытых киберпреступлений составляет не более 25%, а масштабы преступности в этой сфере стали представлять угрозу национальной безопасности. Такое заявление руководителя главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры России Андрея Некрасова приводит INFOX.