У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов

Минск, 29 мая. Минск может подать жалобу на Евросоюз из-за запрета перелетов. Об этом сообщил генеральный секретарь Международной ассоциации права Антониос Цанакопулос.

Если власти Белоруссии видят в действиях ЕС нарушение Чикагской конвенции, то они могут обратиться в Международную организацию гражданской авиации. Однако рассмотрение вопроса Советом ИКАО может растянуться на несколько десятилетий. Особенно в настоящей ситуации, когда отношения обостряются каждую секунду, уточнили в ассоциации.

Чикагская конвенция 1944 года и Совет ИКАО регулируют основы работы международной гражданской авиации.

Ранее стало известно, что ЕС запретил авиакомпаниям Белоруссии совершать посадку в аэропортах объединения, а также летать над их территорией. Причиной послужила ситуация с экстренной посадкой самолета в Минске из-за сообщения о минировании.