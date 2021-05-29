Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»

Каир, 29 мая. Египет и Судан начали совместные военные учения «Защитники Нила», направленные на укрепление сотрудничества между странами, говорится в заявлении официального представителя вооруженных сил североафриканского государства.

Пресс-секретарь ведомства сообщил, что мероприятие началось в Хартуме с участием сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил двух стран. Оно включает в себя несколько теоретических и практических презентаций для унификации боевых концепций и обмен опытом в области подготовки.

Бойцы спецназа и десантники выполнили несколько тактических приказов по высадке в тылу врага и захвата оборонительных точек.

«Военнослужащие достигли высокого уровня профессионализма и способности в выполнении задач, которые показывают их боевую готовность и совместную работу по поддержанию мира и стабильности в регионе», — говорится в сообщении ведомства.

Prt Scr twitter.com / المتحدث العسكري

Учения «Защитники Нила» являются одним из нескольких мероприятий, проведенных в последнее время египетскими и суданскими вооруженными силами. Среди них воздушные учения «Орлы Нила-1», прошедшие в ноябре 2020 года и «Орлы Нила-2» — март–апрель 2021 года.

Совместные маневры Каира и Хартума проходят на фоне нарастающей напряженности с Аддис-Абебой из-за строительства Великой эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ) на реке Голубой Нил.

Египет и Судан выступают против односторонней эксплуатации дамбы и требуют от Эфиопии подписания юридического договора. Речь идет о планах последней провести второе заполнение водохранилища.

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Каир и Хартум опасаются, что из-за временного перекрытия реки Голубой Нил русло обмелеет, что катастрофически скажется на сельскохозяйственной деятельности двух государств. Это также лишит обычных граждан доступа к воде.

В настоящий момент переговоры по плотине «Возрождение» зашли в тупик. Судан и Египет надеются на поддержку международных посредников в лице США, ЕС, ООН и Африканского союза. Помимо этого, они открыто демонстрируют свои серьезные намерения защищать права на водные ресурсы Нила, устраивая совместные учения.

Автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду» для международной редакции Федерального агентства новостей подробно разобрал сложившуюся ситуацию в регионе и рассказал о возможных последствиях конфликта.