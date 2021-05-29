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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:58
Политика
Появилось фото с неформальных переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
17:57
Экономика
Чистая прибыль «Транснефти» упала на 11% в начале года
17:56
Общество
Мясников предупредил россиян об опасности употребления фастфуда
17:55
Общество
Разработчики препарата от коронавируса «МИР-19» указали на его уникальность
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
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Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»

Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
Prt Scr twitter.com  /  المتحدث العسكري

Каир, 29 мая. Египет и Судан начали совместные военные учения «Защитники Нила», направленные на укрепление сотрудничества между странами, говорится в заявлении официального представителя вооруженных сил североафриканского государства.

Пресс-секретарь ведомства сообщил, что мероприятие началось в Хартуме с участием сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил двух стран. Оно включает в себя несколько теоретических и практических презентаций для унификации боевых концепций и обмен опытом в области подготовки.

Бойцы спецназа и десантники выполнили несколько тактических приказов по высадке в тылу врага и захвата оборонительных точек.

«Военнослужащие достигли высокого уровня профессионализма и способности в выполнении задач, которые показывают их боевую готовность и совместную работу по поддержанию мира и стабильности в регионе», — говорится в сообщении ведомства.

Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
Prt Scr twitter.com  / المتحدث العسكري

Учения «Защитники Нила» являются одним из нескольких мероприятий, проведенных в последнее время египетскими и суданскими вооруженными силами. Среди них воздушные учения «Орлы Нила-1», прошедшие в ноябре 2020 года и «Орлы Нила-2» — март–апрель 2021 года.

Совместные маневры Каира и Хартума проходят на фоне нарастающей напряженности с Аддис-Абебой из-за строительства Великой эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ) на реке Голубой Нил.

Египет и Судан выступают против односторонней эксплуатации дамбы и требуют от Эфиопии подписания юридического договора. Речь идет о планах последней провести второе заполнение водохранилища.

Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
twitter.com  / @AbiyAhmedAli

Каир и Хартум опасаются, что из-за временного перекрытия реки Голубой Нил русло обмелеет, что катастрофически скажется на сельскохозяйственной деятельности двух государств. Это также лишит обычных граждан доступа к воде.

В настоящий момент переговоры по плотине «Возрождение» зашли в тупик. Судан и Египет надеются на поддержку международных посредников в лице США, ЕС, ООН и Африканского союза. Помимо этого, они открыто демонстрируют свои серьезные намерения защищать права на водные ресурсы Нила, устраивая совместные учения.

Автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду» для международной редакции Федерального агентства новостей подробно разобрал сложившуюся ситуацию в регионе и рассказал о возможных последствиях конфликта.

Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
Федеральное агентство новостей  / 

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учения египет судан
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