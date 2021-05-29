«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах

Аргентинский Сенат проголосовал за принятие закона, согласно которому 30% экипажа рыболовецких траулеров должны составлять женщины или транс-люди. Решение было принято 23 мая. Отраслевой профсоюз и Морская префектура в недоумении, а продвигавшая эту реформу сенатор Нанси Гонсалес утверждает, что ответила на вполне определенный запрос со стороны социума.

В беседе со специальным корреспондентом Федерального агентства новостей в Аргентине автор законопроекта выступила против концепции «мореманов» и прояснила свою позицию.

Женщина на борту?

Проект закона, регулирующего индустриальную добычу рыбы и морепродуктов, был принят Сенатом 52 голосами против 3. Согласно новой редакции, рыболовецкие суда, бороздящие акваторию Аргентины, обязаны формировать экипаж таким образом, чтобы женщины и транс-люди составляли 30%.

Представители отрасли заявили аргентинскому агентству Infobae, что аргентинские законодатели во главе с Нанси Гонсалес «ломятся в открытые ворота».

Пресс-служба Сената Аргентины /

«Уже 40 лет аргентинские женщины имеют возможность получать морские специальности и выходить в море. Но очень немногие из них пользуются этой возможностью — просто потому, что не хотят или им это не интересно», — утверждают представители рыбацкого сообщества.

Представители МВФ тоже не преминули высказаться по данному поводу — но, что характерно — тоже анонимно, не упоминая собственных должностей. Они считают, что новая формулировка является излишней, ненужной, и только усложнит административные процессы дополнительной волокитой и наличием неисполнимых условий.

В теории — нет абсолютно никаких препятствий к тому, чтобы аргентинская женщина командовала плавсредством любого типа и размера. Однако, в Национальной школе рыболовецкого судоходства утверждают, что из сотни курсантов на первом курсе женщин бывает не больше трех, — а до конца доучивается в лучшем случае одна. Поэтому не совсем понятно, какую кадровую политику проводить префектуре — и откуда брать в экипаж женщин или транс-людей, если по какой-то причине случился недобор.

«Народ слышат не всегда»

Нанси Гонсалес в родном Пуэрто-Мадрине (провинция Чубут) была соцработником при муниципалитете и директором дома престарелых. Сегодня она представляет правящую коалицию «Общий фронт» в Сенате и придерживается идеалов левого центризма, ратуя за социальную помощь наименее защищенным группам и особенно — за права женщин и членов ЛГБТ-сообщества. Нанси Гонсалес приняла активное участие в борьбе за принятие закона об абортах, которые были легализованы в Аргентине 30 декабря 2020 — после 15 лет жарких дискуссий в обществе и парламенте.

Пресс-служба Сената Аргентины /

«То, что легализировать аборт — то есть признать за женщиной право распоряжаться своим телом — заняло столько времени, говорит о нежелании политиков признать само наличие проблемы. Есть некий дискурс о «свободе и воле народа», но наше общество по-прежнему очень консервативно и народ слышит не всегда», — отметила Нанси Гонсалес в интервью корреспонденту ФАН.

Именно этим аргументом Гонсалес пользуется, чтобы ответить оппонентам из Морской префектуры или Сената Аргентины. Она подчеркивает, что необходимость изменений в существующем законе — не плодом ее фантазий, а ответ на конкретный социальный запрос.

«Ко мне обращались женщины. Не только из провинции Чубут, но и других аргентинских провинций. И не просто женщины, а женщины, получившие профильное образование... И имевшие опыт выхода в море», — утверждает она.

Не только парикмахеры и домохозяйки

По словам Гонсалес, она начала плотно работать над поправками с того дня, когда на контакт с ней вышла еще одна Нанси из провинции Чубут — тезка и землячка, отучившаяся в морском училище именно по рыболовецкому профилю. Вторая Нанси была капитаном — которому в местной морской администрации под любыми предлогами не дают ни траулера, ни более скромной посудины.

«Я занялась этим вопросом и обнаружила, что в отрасли есть засилье мужчин. Из тех, кто работает в море — только 2% женщин. Причем 92% из этих 2% заняты в качестве обслуживающего персонала на круизных лайнерах», — рассказывает Нанси Гонсалес

Пресс-служба Сената Аргентины /

На вопрос ФАН о том, что, может быть, работа на рыболовецком судне слишком трудна физически и женщины сами не идут, сенатор возражает. Но сколько именно людей к ней обратилось по этому поводу — тоже не уточняет.

«Женщины и транс-люди хотят работать не только в обслуге или парикмахерских, — настаивает сенатор. — Но слишком часто они сталкиваются с отказом в других сферах и вынуждены возвращаться именно к этим двум опциям. Поэтому нам начинает казаться, что там им и место. Но это не так».

Поправка к закону 24.922 о рыболовецком промысле ожидает голосования в нижней палате парламента. Если она будет принята и там, аргентинский народ сможет вздохнуть спокойно — Хотя бы одна из проблем, бичующих сегодняшнюю Аргентину, будет решена.