Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса

Лондон, 29 мая. Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили о наличии доказательств лабораторного происхождения коронавируса.

Китайские ученые разработали SARS-Cov-2 в уханьской лаборатории, считают исследователи. Позже, по мнению специалистов из Великобритании и Норвегии, они попытались замести следы. Эксперты из Китая якобы хотели, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон на днях сделала первую прививку от коронавируса. Ее супруг прошел вакцинацию еще в середине мая. Год назад мужчина перенес коронавирус.