Участники рынка оценили падение выручки кинобаров

Москва, 29 мая. Сборы кинотеатров упали, параллельно с этим снизились прибыли от кинобаров. Участники рынка ждут восстановления прибыли не раньше 2022 года.

Приблизительные оценки говорят о том, что кинобары должны давать около 35% прибыли кинотеатра, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Деловой Руси«. Это крупнейший оптовый поставщик в данной сфере, чья доля составляет от 60% до 65% рынка.

Начальник управления кафе и барами объединенной сети «Формула кино» и «Синема Парк» Татьяна Саклакова оценила падение выручки кинобаров сети в 60%. Продажи баров «Каро» упали более чем на 50%. Быстрого возврата к докризисным показателям на данный момент не прогнозируется.

В кинобарах продают снеки, напитки и попкорн для употребления во время сеанса. Однако такая еда может вызвать проблемы со здоровьем у людей, страдающих от гипертонии, сообщалось ранее.