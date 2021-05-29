Маркетолог Григорьев объяснил причины хаоса на рынке криптовалюты в Китае

Власти Китая решили ограничить майнинг не только из-за заботы об экологии, но и ради контроля финансовых потоков. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что действия правительства Поднебесной по регулированию торговли биткоинами привели к хаосу на рынке криптовалюты. В качестве основной причины изменений называется тот факт, что из-за высокого энергопотребления майнинг противоречит поставленной Китаем цели углеродной нейтральности.

«Самое важное то, что Центральный банк Китая полным ходом работает над созданием криптоюаня, так что происходит то, что и должно было произойти. Интересной разработкой сначала попользовались «флибустьеры». Государственные структуры присматривались к новинке и теперь сами задумались над тем, чтобы контролировать эту сферу. Тот, кто контролирует эмиссию криптовалют, финансовые потоки, у того и власть», — сообщил специалист.

Николай Григорьев также отметил, что недоверие властей к биткоину и его аналогам имеет под собой основания.

«Вне всякого сомнения, криптовалюта — это не деньги. Исполнять функции платежного средства в больших масштабах [она] особо не может. Это становится очевидным хотя бы из-за волатильности. Не может никакая приличная валюта так быстро то дорожать, то сильно дешеветь», — пояснил собеседник Федерального агентства новостей.

ФБА «Экономика сегодня» /

В завершение Николай Григорьев указал на еще одно обстоятельство, компрометирующее современную альтернативу деньгам.

«В силу своей специфики ею активно пользуется криминал. Во всех последних скандалах с хакерами, которые шантажировали компании, блокируя их IT-структуру, в качестве откупа злоумышленники требовали криптовалюту, поскольку ее трудно отследить», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев прокомментировал конфуз американского рестлера Джона Сины и его извинения на китайском языке перед поклонниками.