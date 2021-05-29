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29 мая 22:29
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новостей
22:26
Общество
Британский премьер Джонсон мог тайно жениться на своей возлюбленной
22:22
Спорт
Россиянин Толчинский назван лучшим игроком матча со Швейцарией на ЧМ по хоккею
22:21
Общество
Алиханов поручил отремонтировать инфекционную больницу в Калининградской области
22:21
Общество
Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за один день
22:17
Общество
Зеленый сквер вместо развалин: в Туле появится новое общественное пространство
22:11
Общество
Белоруссия планирует восстановить транспортное сообщение с Россией
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21:31
Происшествия
Мощный ураган с градом в подмосковной Коломне показали на видео
21:30
Общество
Генпрокуратура получит более 3 млрд руб на улучшение соцобеспечения сотрудников
21:24
Политика
Сирийский МИД назвал Евросоюз мягкотелой организацией
21:20
Спорт
Сборная РФ набирает обороты: как российские хоккеисты обыграли Швейцарию
21:14
Шоу-бизнес
Ивлееву заподозрили в беременности на фоне слухов о разводе с Элджеем
21:10
Политика
Госдепартамент США намерен потратить 665 млн долларов на защиту Европы
21:08
Общество
Отреагировали быстро и четко: биолог Аграновский поблагодарил разработчиков вакцин РФ
21:07
Политика
Сатановский высказался о прогнозе Джо Байдена на 3035 год
21:05
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
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Маркетолог Григорьев объяснил причины хаоса на рынке криптовалюты в Китае

Общество
Маркетолог Григорьев объяснил причины хаоса на рынке криптовалюты в Китае
facebook.com  /  Николай Григорьев

Власти Китая решили ограничить майнинг не только из-за заботы об экологии, но и ради контроля финансовых потоков. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что действия правительства Поднебесной по регулированию торговли биткоинами привели к хаосу на рынке криптовалюты. В качестве основной причины изменений называется тот факт, что из-за высокого энергопотребления майнинг противоречит поставленной Китаем цели углеродной нейтральности.

«Самое важное то, что Центральный банк Китая полным ходом работает над созданием криптоюаня, так что происходит то, что и должно было произойти. Интересной разработкой сначала попользовались «флибустьеры». Государственные структуры присматривались к новинке и теперь сами задумались над тем, чтобы контролировать эту сферу. Тот, кто контролирует эмиссию криптовалют, финансовые потоки, у того и власть», — сообщил специалист.

Николай Григорьев также отметил, что недоверие властей к биткоину и его аналогам имеет под собой основания.

«Вне всякого сомнения, криптовалюта — это не деньги. Исполнять функции платежного средства в больших масштабах [она] особо не может. Это становится очевидным хотя бы из-за волатильности. Не может никакая приличная валюта так быстро то дорожать, то сильно дешеветь», — пояснил собеседник Федерального агентства новостей.

Маркетолог Григорьев объяснил причины хаоса на рынке криптовалюты в Китае
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В завершение Николай Григорьев указал на еще одно обстоятельство, компрометирующее современную альтернативу деньгам.

«В силу своей специфики ею активно пользуется криминал. Во всех последних скандалах с хакерами, которые шантажировали компании, блокируя их IT-структуру, в качестве откупа злоумышленники требовали криптовалюту, поскольку ее трудно отследить», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев прокомментировал конфуз американского рестлера Джона Сины и его извинения на китайском языке перед поклонниками.

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китай биткоин григорьев маркетолог
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