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29 мая 18:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:57
Экономика
Чистая прибыль «Транснефти» упала на 11% в начале года
17:56
Общество
Мясников предупредил россиян об опасности употребления фастфуда
17:56
Политика
Появилось фото с неформальных переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
17:55
Общество
Разработчики препарата от коронавируса «МИР-19» указали на его уникальность
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
Общество
Пивоваров проговорился о сохранении связи экс-открыточников с Ходорковским
17:42
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Экономика
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Американец поделился впечатлениями после первой дегустации соленой скумбрии в РФ

Общество
Американец поделился впечатлениями после первой дегустации соленой скумбрии в РФ
Global Look Press  /  Andrey Arkusha

Москва, 29 мая. Автор Дзен-канал «Американец о России» эмоционально рассказал о своих ощущениях после того, как впервые попробовал соленую рыбу.

Блогер сообщил, что за пять лет, после переезда в Россию, всего один раз пробовал соленую рыбу — сельдь. По словам автора, недавно русский приятель пригласил его в гости, чтобы отведать соленую скумбрию с картошкой.

«И так как я не видел повода отказывать гостеприимству и желанию друга познакомить меня с русской культурой, то уже через полчаса проходил в квартиру, где пахло домашней едой», — сообщил американец.

Блогер подчеркнул, что стол у русских, как всегда, накрыт был щедро. Все блюда выглядели очень аппетитно. Перед дегустацией американец заметил, что русские засаливают рыбу с косточками. Он отметил, что в США такое блюдо принято очищать и подавать филейными кусочками. В России же наоборот, куски рыбы большие и неочищенные от костей. Он предположил, что россияне предпочитают «поковыряться» в еде. Однако такое действие американец посчитал затруднительным.

«Когда я отчистил свой кусочек, то незамедлительно решил попробовать с картофелем, как это делали приятели за столом. И сразу понял, что скумбрия нравится намного больше, чем сельдь, так как меньше костей и мясо более нежное. С вареной картошкой и правда очень вкусно, хоть скумбрия и жирная рыба, но мне понравилось», — поделился автор.

Он также добавил, что в будущем попробует самостоятельно засолить скумбрию в домашних условиях.

Ранее сообщалось, что американец съел самсу из «ларька», чтобы лучше понять Россию.

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россия американец скумбрия Американец о России
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Все новости / Общество / Американец поделился впечатлениями после первой дегустации соленой скумбрии в РФ
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