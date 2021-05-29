Американец поделился впечатлениями после первой дегустации соленой скумбрии в РФ

Москва, 29 мая. Автор Дзен-канал «Американец о России» эмоционально рассказал о своих ощущениях после того, как впервые попробовал соленую рыбу.

Блогер сообщил, что за пять лет, после переезда в Россию, всего один раз пробовал соленую рыбу — сельдь. По словам автора, недавно русский приятель пригласил его в гости, чтобы отведать соленую скумбрию с картошкой.

«И так как я не видел повода отказывать гостеприимству и желанию друга познакомить меня с русской культурой, то уже через полчаса проходил в квартиру, где пахло домашней едой», — сообщил американец.

Блогер подчеркнул, что стол у русских, как всегда, накрыт был щедро. Все блюда выглядели очень аппетитно. Перед дегустацией американец заметил, что русские засаливают рыбу с косточками. Он отметил, что в США такое блюдо принято очищать и подавать филейными кусочками. В России же наоборот, куски рыбы большие и неочищенные от костей. Он предположил, что россияне предпочитают «поковыряться» в еде. Однако такое действие американец посчитал затруднительным.

«Когда я отчистил свой кусочек, то незамедлительно решил попробовать с картофелем, как это делали приятели за столом. И сразу понял, что скумбрия нравится намного больше, чем сельдь, так как меньше костей и мясо более нежное. С вареной картошкой и правда очень вкусно, хоть скумбрия и жирная рыба, но мне понравилось», — поделился автор.

Он также добавил, что в будущем попробует самостоятельно засолить скумбрию в домашних условиях.

Ранее сообщалось, что американец съел самсу из «ларька», чтобы лучше понять Россию.