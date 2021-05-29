Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями

Женева, 29 мая. Контроль над вооружениями между США и Россией находится в состоянии «эрозии», сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Мнение генсека ООН было выражено на фоне ситуации вокруг Договора по открытому небу. Вашингтон перед встречей президентов США и России заявил, что не планирует возвращаться в ДОН. МИД России отметил разочарование по этому поводу и назвал ситуацию упущенным шансом укрепить безопасность на территории Европы.

Гутерреш сожалеет о категоричной позиции Соединенных Штатов и решении России также покинуть состав ДОН. Контроль над вооружениями находится в состоянии «эрозии», подчеркнул он. Генсек ООН одобрил готовность остальных государств соблюдать условия договора.

Германия ранее объявила о продолжении участия в Договоре по открытому небу. Документ играет важную роль в плане безопасности и контроля над вооружениями, сообщили в Кабмине ФРГ.