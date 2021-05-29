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29 мая 20:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:51
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
20:50
Политика
Кадыров пообещал уволиться в случае поражения сына в бою против блогера Абдурахманова
20:49
Общество
Еноты из центра «Велес» убрались в вольере и попали на видео
20:49
Происшествия
Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему при строительстве объектов ВСУ
20:48
Происшествия
Замначальника налоговой инспекции арестован в Петербурге
20:48
Общество
«Белавиа» увеличит число полетов в РФ и страны СНГ из-за санкций Запада
20:47
Экономика
Ford планирует увеличить долю электромобилей до 40% к 2030 году
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Владимир Машков и Сергей Чонишвили озвучили спектакль-экскурсию по Туле

Общество
Владимир Машков и Сергей Чонишвили озвучили спектакль-экскурсию по Туле
фото пресс-службы Правительства Тульской области  / 

Тула, 29 мая. Возможность стать участниками уникального аудиоспектакля с одновременным путешествием по городу появилась у туляков и гостей оружейной столицы. Теперь осматривать исторический центр Тулы стало еще интереснее.

Мобильный художественный театр и комитет по развитию туризма региона создали необычный аудиогид «Подслушано в городе Т.». Создатель мобильного театра журналист и писатель Михаил Зыгарь особо отмечает доступность такого вида экскурсии по Туле.

«Спектакль интересен тем, что разворачивается вокруг вас. Он одновременно про историю, но про историю, которой никогда не было», — заявил Михаил Зыгарь на презентации.

Чтобы в полной мере окунуться во все перипетии театральной постановки, достаточно скачать специальное приложение на мобильный телефон. Слушая его, можно и нужно двигаться по маршруту, указываемому аудиогидом. Тогда городские здания станут декорациями к событиям постановки.

«Для туристов «Подслушано в городе Т.» предоставляет дополнительную возможность познакомиться с городом. Маршрут ведет гостей не только по традиционным туристическим улицам, но и уводит в старые уютные кварталы», — говорит председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

Лирические герои спектакля писатели Лев Толстой и Иван Тургенев. Описываемые аудиогидом события рассказывают фантазию о том, как они заблудились в Туле и бродили в поисках вокзала, неизменно попадая в кремль. Главные роли постановки озвучили уроженцы города оружейников Владимир Машков и Сергей Чонишвили. Тула стала третьей после Москвы и Санкт-Петербурга, где в России можно стать участником аудиоспектакля с путешествием по городским улицам.

Ранее ФАН рассказывал, что Владимир Машков ищет в Туле юные таланты. Он регулярно посещает свой родной город, чтобы лично отобрать одаренных детей, мечтающих об актерской карьере.

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тульская область туризм владимир машков
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Все новости / Общество / Владимир Машков и Сергей Чонишвили озвучили спектакль-экскурсию по Туле
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