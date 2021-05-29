Владимир Машков и Сергей Чонишвили озвучили спектакль-экскурсию по Туле

Тула, 29 мая. Возможность стать участниками уникального аудиоспектакля с одновременным путешествием по городу появилась у туляков и гостей оружейной столицы. Теперь осматривать исторический центр Тулы стало еще интереснее.

Мобильный художественный театр и комитет по развитию туризма региона создали необычный аудиогид «Подслушано в городе Т.». Создатель мобильного театра журналист и писатель Михаил Зыгарь особо отмечает доступность такого вида экскурсии по Туле.

«Спектакль интересен тем, что разворачивается вокруг вас. Он одновременно про историю, но про историю, которой никогда не было», — заявил Михаил Зыгарь на презентации.

Чтобы в полной мере окунуться во все перипетии театральной постановки, достаточно скачать специальное приложение на мобильный телефон. Слушая его, можно и нужно двигаться по маршруту, указываемому аудиогидом. Тогда городские здания станут декорациями к событиям постановки.

«Для туристов «Подслушано в городе Т.» предоставляет дополнительную возможность познакомиться с городом. Маршрут ведет гостей не только по традиционным туристическим улицам, но и уводит в старые уютные кварталы», — говорит председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

Лирические герои спектакля писатели Лев Толстой и Иван Тургенев. Описываемые аудиогидом события рассказывают фантазию о том, как они заблудились в Туле и бродили в поисках вокзала, неизменно попадая в кремль. Главные роли постановки озвучили уроженцы города оружейников Владимир Машков и Сергей Чонишвили. Тула стала третьей после Москвы и Санкт-Петербурга, где в России можно стать участником аудиоспектакля с путешествием по городским улицам.

Ранее ФАН рассказывал, что Владимир Машков ищет в Туле юные таланты. Он регулярно посещает свой родной город, чтобы лично отобрать одаренных детей, мечтающих об актерской карьере.