Польский тренер Бженчек посетил тренировку сборной России перед Евро-2020

Вена, 29 мая. Экс-тренер сборной Польши Ежи Бженчек понаблюдал за тренировочным занятием команды Станислава Черчесова в Австрии.

Ежи Бженчек, под руководством которого команда Польши вышла в финальную стадию чемпионата Европы, посетил тренировку сборной России по футболу в Нойштифте 29 мая. Перед началом занятия он встретился со Станиславом Черчесовым, сообщили журналисты РИА Новости.

После завершения учебно-тренировочного сбора в Австрии российские футболисты отправятся во Вроцлав, где проведут товарищеский матч с Польшей. Поединок состоится 1 июня. Второй товарищеский матч сборная России проведет 5 июня против Болгарии. Эта встреча состоится на столичном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и станет последней перед Евро-2020.

Ранее стало известно, что окончательный состав сборной России на чемпионат Европы будет объявлен после матча с Польшей. Об этом рассказал Станислав Черчесов.