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29 мая 17:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:57
Экономика
Чистая прибыль «Транснефти» упала на 11% в начале года
17:56
Общество
Мясников предупредил россиян об опасности употребления фастфуда
17:56
Политика
Появилось фото с неформальных переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
17:55
Общество
Разработчики препарата от коронавируса «МИР-19» указали на его уникальность
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
Общество
Пивоваров проговорился о сохранении связи экс-открыточников с Ходорковским
17:42
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Экономика
Участники рынка оценили падение выручки кинобаров
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Экс-супругу Кержакова избил бывший возлюбленный в Москве

Происшествия
Экс-супругу Кержакова избил бывший возлюбленный в Москве
instagram.com  /  @milana_tulpanova

Москва, 29 мая. Блогер Милана Тюльпанова подверглась нападению со стороны бывшего бойфренда во дворе жилого дома. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Блогер Милана Тюльпанова сообщила о том, что стала жертвой избиения со стороны бывшего возлюбленного Евгения Чуприны. Инцидент произошел во время встречи во дворе жилого дома.

По словам девушки, молодой человек во время беседы ударил ее, затащил в машину, отобрал телефон и заставил признаться в любви. После этого Чуприна отпустил жертву.

Тюльпанова в течение четырех лет являлась женой известного российского футболиста Александра Кержакова. В сентябре 2020 года она рассказала о садистских наклонностях спортсмена, писал ФАН.

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москва кержаков избиение тюльпанова
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Все новости / Происшествия / Экс-супругу Кержакова избил бывший возлюбленный в Москве
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