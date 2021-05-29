Экс-супругу Кержакова избил бывший возлюбленный в Москве

Москва, 29 мая. Блогер Милана Тюльпанова подверглась нападению со стороны бывшего бойфренда во дворе жилого дома. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Блогер Милана Тюльпанова сообщила о том, что стала жертвой избиения со стороны бывшего возлюбленного Евгения Чуприны. Инцидент произошел во время встречи во дворе жилого дома.

По словам девушки, молодой человек во время беседы ударил ее, затащил в машину, отобрал телефон и заставил признаться в любви. После этого Чуприна отпустил жертву.

Тюльпанова в течение четырех лет являлась женой известного российского футболиста Александра Кержакова. В сентябре 2020 года она рассказала о садистских наклонностях спортсмена, писал ФАН.