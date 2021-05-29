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новостей
17:57
Экономика
Чистая прибыль «Транснефти» упала на 11% в начале года
17:56
Общество
Мясников предупредил россиян об опасности употребления фастфуда
17:56
Политика
Появилось фото с неформальных переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
17:55
Общество
Разработчики препарата от коронавируса «МИР-19» указали на его уникальность
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
Общество
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Перечислены плюсы дружбы с людьми разных возрастов

Общество
Перечислены плюсы дружбы с людьми разных возрастов
Global Look Press  /  Michaela Begsteiger

Калифорния, 29 мая. Со школьной скамьи в основном дружат с ровесниками и так продолжается на протяжении жизни. Однако согласно научным данным, общение с людьми разных возрастов дает много бонусов.

Имея в приятелях представителей разных возрастных групп люди становятся умнее и получают важный жизненный опыт от более взрослых людей, а те в свою очередь заряжаются энергией молодых. Какие бы сложности не происходили, старшие друзья указывают на жизненную перспективу. Проблемы, которые кажутся длительными и нерешаемыми перестают восприниматься так, рассказывает журнал Greater Good Science Center Калифорнийского университета в Беркли.

В ходе исследования выявили, что у 61% людей, у которых есть более старшие друзья, видят больше перспектив вокруг. Одинаковое число респондентов в обеих группах признали, что дружба помогает уважать чужой опыт.

Не стоит забывать, что быть хорошим товарищем – это труд. Что бы лучше разбираться во взаимоотношениях не стоит забывать о восьми популярных мифах о настоящей дружбе, которые уже давно пора забыть.

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люди возраст дружба
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