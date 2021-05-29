Перечислены плюсы дружбы с людьми разных возрастов

Калифорния, 29 мая. Со школьной скамьи в основном дружат с ровесниками и так продолжается на протяжении жизни. Однако согласно научным данным, общение с людьми разных возрастов дает много бонусов.

Имея в приятелях представителей разных возрастных групп люди становятся умнее и получают важный жизненный опыт от более взрослых людей, а те в свою очередь заряжаются энергией молодых. Какие бы сложности не происходили, старшие друзья указывают на жизненную перспективу. Проблемы, которые кажутся длительными и нерешаемыми перестают восприниматься так, рассказывает журнал Greater Good Science Center Калифорнийского университета в Беркли.

В ходе исследования выявили, что у 61% людей, у которых есть более старшие друзья, видят больше перспектив вокруг. Одинаковое число респондентов в обеих группах признали, что дружба помогает уважать чужой опыт.

Не стоит забывать, что быть хорошим товарищем – это труд. Что бы лучше разбираться во взаимоотношениях не стоит забывать о восьми популярных мифах о настоящей дружбе, которые уже давно пора забыть.