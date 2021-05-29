Брянский прокурор взял на контроль дело о наезде служебного авто на детей

Брянск, 29 мая. Региональная прокуратура контролирует расследование уголовного дела по факту ДТП с пострадавшими несовершеннолетними в Новозыбкове.

Авария произошла на пересечении Комсомольской и Садовой улиц в городе Новозыбкове Брянской области. Служебный автомобиль проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора, когда на проезжую часть выскочили два 10-летних мальчика на электросамокате.

Дети в результате столкновения получили травмы и были госпитализированы. На место происшествия выезжал Новозыбковский межрайонный прокурор Виталий Гончаров. Он взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту аварии, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее ФАН сообщал о степени тяжести травм мальчика, пострадавшего в результате наезда патрульного автомобиля.