Пивоваров проговорился о сохранении связи экс-открыточников с Ходорковским

Андрей Пивоваров заявил, что намерен продолжить курировать экс-подчиненных из движения «Открытая Россия»1 (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) даже после его закрытия. Слова Пивоварова подтверждают опасения экспертов, что ликвидация «Открытки» практически не повлияет на работу движения.

Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров прокомментировал прекращение работы движения в интервью для «Настоящего времени» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). По словам соратника Михаила Ходорковского, «Открытка» закрывает отделения в регионах, а все ее члены исключены из организации.

Как отметил сам Пивоваров в социальной сети Facebook, организации не нужны новые штрафы и уголовные дела, а закрытие осуществляется с целью защитить своих сторонников.

В интервью «Настоящему времени» Пивоваров сообщил, что не намерен возрождать «Открытку» под другим названием.

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«Как структура мы не будем перерождаться, не будем называть заново какую-то другую организацию, потому что это продолжит деятельность. Поэтому, к сожалению, дальше каждый [действует] в индивидуальном качестве», — заявил он.

Тем не менее из слов Пивоварова следует, что он намерен и дальше выступать посредником между бежавшим в Европу Михаилом Ходорковским и экс-работниками «Открытки» в России.

«Наша цель была в том, чтобы помогать людям развиваться и становиться лидерами в своей отрасли, поэтому индивидуально ничто не мешает нам общаться. Грубо говоря, человек, который был координатором, предположим, в Екатеринбурге, может оставаться сторонником Ходорковского, но не быть членом какой-то структуры. У нас, слава богу, не запрещены еще мысли, не запрещены личные контакты, мы являемся единомышленниками, но мы не объединены ни в какую общую структуру, по которой можно нанести удар», — заявил Пивоваров.

Волков был более осторожен

Примечательно, что в аналогичной ситуации экс-менеджер штабов Навального2 (структурное подразделение ФБК3 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) Леонид Волков действовал более осторожно. Объявляя о роспуске штабов, соратник Навального пообещал, что на их месте появятся новые политики и организации, к которым структуры оппозиционера не будут иметь никакого отношения.

facebook.com / Леонид Волков

«Мы не сможем их больше финансировать, мы не сможем помогать с дизайном или IT-решениями, мы не будем ставить им задачи. Но мы все равно знаем, что они сами отлично справятся», — подчеркнул Волков.

Структуры Навального нередко обвиняют в отношении к людям как к «расходному материалу», однако на этот раз Пивоваров «превзошел» ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), подведя экс-сотрудников под проблемы с законом. Как отмечают эксперты, Ходорковский цинично использует сторонников, а после избавляется от них. Сам экс-глава ЮКОСа любит приводить искаженную цитату третьего президента США Томаса Джефферсона о том, что «дерево свободы» необходимо удобрять «кровью».

Не время для «флагов»

Пивоваров осознает, что уловка в виде ликвидации «Открытки» не защитит экс-сотрудников от преследований, и не скрывает, что соратники Ходорковского нацелены на активную «борьбу». По его словам, в оппозиции намерены вернуть знакомые «бренды», как только появится возможность.

«Наступает время людей и идей, а не флагов. А флаги вернутся, когда у нас ситуация будет получше. Но когда это будет, зависит исключительно от активности тех людей, которые остались», — заявил он.

Ранее доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов предупреждал, что роспуск движения «Открытая Россия» мало отразится на работе его представителей.

«Решения по закрытию или открытию тех или иных организаций — это маневры, которые не имеют существенного значения для эффективности функционирования всей той армады, которую за 20 с лишним лет нагородили на территории России», — подчеркнул Карнаухов.

Напомним, ликвидация организации «Открытая Россия» в 2017 году не помогла одноименному движению уйти от контроля со стороны правоохранительных органов. Попытка организации форума муниципальных депутатов 13 марта текущего года была оперативно прервана, на участников заведены административные дела по ст.20.33 КоАП РФ. «Земский съезд» муниципальных депутатов 22 мая в Новгороде, организованный теми же лицами, был остановлен из-за нарушения антикоронавирусных ограничений.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

2 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

3 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.