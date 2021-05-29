В Сети появилось видео пролета Су-35 ВВС Китая над пляжем на предельно малой высоте

Пекин, 29 мая. Истребитель Су-35 из состава ВВС Китая пролетел на предельно малой высоте над пляжем города Ляньюньган в провинции Цзянсу.

Полет истребителя засняли из окон отеля отдыхающие. Боевой самолет пролетел над кромкой воды на предельно малой высоте, что вызвало восторженные возгласы у свидетелей данного инцидента.

Стоит отметить, что Китай стал первым иностранным эксплуатантом российских истребителей Су-35. В 2015 году Москва и Пекин подписали контракт на поставку 24 самолетов. В 2016 году они поступили на вооружение ВВС Китая. Позднее Россия поставила Китаю еще 20 истребителей Су-35.

Ранее канадские военные эксперты составили рейтинг лучших истребителей в мире для завоевания господства в воздухе. Список возглавили российские истребители МиГ-29, Су-27 и Су-35. По мнению экспертов, Су-35 является одним из лучших истребителей четвертого поколения.