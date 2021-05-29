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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:57
Экономика
Чистая прибыль «Транснефти» упала на 11% в начале года
17:56
Общество
Мясников предупредил россиян об опасности употребления фастфуда
17:56
Политика
Появилось фото с неформальных переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
17:55
Общество
Разработчики препарата от коронавируса «МИР-19» указали на его уникальность
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
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Елена Воробей ответила на слухи о тайной свадьбе с чиновником

  /   Обновлено: 29 мая 2021 17:54
Шоу-бизнес
Елена Воробей ответила на слухи о тайной свадьбе с чиновником
instagram.com  /  @vorobei_elena

Москва, 29 мая. Звезда «Аншлага», юмористка Елена Воробей заявила, что никакого тайного бракосочетания не было. Свадьбу она вместе со своим возлюбленным только планирует.

Слухи о тайном замужестве невольно спровоцировала сама Воробей. В разговоре с журналистами на церемонии награждения премии MAMA's AWARDS 2021 она призналась, что «плавно подошла к ЗАГСу» со своим избранником. Звезда «Аншлага» даже показала необычное кольцо, которое теперь украшает безымянный палец ее руки. В соцсетях поклонники тут же принялись поздравлять артистку, но, как оказалось, преждевременно.

Корреспонденты программы «Ты не поверишь» захотели выяснить подробности о тайном торжестве у коллеги Елены Воробей, юмориста Сергея Дроботенко. Однако он заявил, что никакой свадьбы еще не было.

«Они пока так...планируют относительно», — отметил Дроботенко.

Окончательно слухи развеяла сама Елена Воробей. По словам артистки, она действительно получила предложение руки и сердца, но торжество еще не состоялось. Звезда только недавно приступила к подготовке свадьбы, которую хочет сыграть летом. Она уверена, что нашла своего единственного, ведь их отношения с успехом прошли все возможные испытания, а пандемия их только укрепила.

Личность своего возлюбленного Воробей до сих пор держит в тайне. Однако юмористка сообщила, что бойфренд не связан с миром шоу-бизнеса — он госслужащий. Мужчина, как признается артистка, покорил ее своим чувством юмора.

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свадьба воробей роман
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Все новости / Шоу-бизнес / Елена Воробей ответила на слухи о тайной свадьбе с чиновником
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