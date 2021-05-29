Елена Воробей ответила на слухи о тайной свадьбе с чиновником

Москва, 29 мая. Звезда «Аншлага», юмористка Елена Воробей заявила, что никакого тайного бракосочетания не было. Свадьбу она вместе со своим возлюбленным только планирует.

Слухи о тайном замужестве невольно спровоцировала сама Воробей. В разговоре с журналистами на церемонии награждения премии MAMA's AWARDS 2021 она призналась, что «плавно подошла к ЗАГСу» со своим избранником. Звезда «Аншлага» даже показала необычное кольцо, которое теперь украшает безымянный палец ее руки. В соцсетях поклонники тут же принялись поздравлять артистку, но, как оказалось, преждевременно.

Корреспонденты программы «Ты не поверишь» захотели выяснить подробности о тайном торжестве у коллеги Елены Воробей, юмориста Сергея Дроботенко. Однако он заявил, что никакой свадьбы еще не было.

«Они пока так...планируют относительно», — отметил Дроботенко.

Окончательно слухи развеяла сама Елена Воробей. По словам артистки, она действительно получила предложение руки и сердца, но торжество еще не состоялось. Звезда только недавно приступила к подготовке свадьбы, которую хочет сыграть летом. Она уверена, что нашла своего единственного, ведь их отношения с успехом прошли все возможные испытания, а пандемия их только укрепила.

Личность своего возлюбленного Воробей до сих пор держит в тайне. Однако юмористка сообщила, что бойфренд не связан с миром шоу-бизнеса — он госслужащий. Мужчина, как признается артистка, покорил ее своим чувством юмора.