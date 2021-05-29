Ультрамарафонец Владимир Попов утонул в мордовском пруду

Саранск, 29 мая. В Мордовии трагически погиб ультрамарафонец Владимир Попов. Тело мужчины из пруда извлекли спасатели в субботу.

Уроженец Торбеевского района за 20 дней преодолел расстояние в две тысячи километров от Москвы до Грозного. Приехав на родину, он встречался с журналистами и гостил у родственников. Жизнь спортсмена оборвалась близ села Мордовская Поляна Зубово-Полянского района.

О планах Владимира Попова в своем Instagram рассказал друг погибшего писатель Николай Храмов. В сентябре он хотел первым пробежать через Крымский мост, за месяц победить расстояние в три тысячи километров.

«Великий бегун современности, покоривший мир своими человеческими способностями: силой, выносливостью, атлетической подготовкой, человек, пробегавший в сутки 240 километров, утонул», — недоумевает Николай Храмов.

По словам писателя, прощание со спортсменом состоится на малой родине ультрамарафонца — в селе Носакино Торбеевского района Мордовии.

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