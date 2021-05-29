Алексей Пушков спрогнозировал результаты переговоров Путина и Байдена

Москва, 29 мая. Предстоящая встреча президентов России и Соединенных Штатов может снизить напряженность в отношениях между странами. Об этом сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Саммит с участием российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пройдет в Женеве 16 июня.

По словам сенатора, если встреча на уровне глав государств пройдет хорошо, что напряженность в отношениях Кремля и Белого дома снизится. Тогда уже можно говорить о возвращении российского посла в Вашингтон, а американского — в Москву.

«Также могут быть созданы рабочие группы по некоторым вопросам двусторонних отношений», — заявил Пушков.

Он подчеркнул: если мероприятие с участием лидеров пройдет не сильно успешно, то встреча будет напоминать переговоры с бывшим президентом США Дональдом Трампом, после которых практических последствий не было.

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что встреча президентов состоится без табуированных тем. Переговоры должны основываться на фактах, считает дипломат.