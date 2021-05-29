Обнаруженная «наркоплантация» в Англии оказалась нелегальной биткойн-фермой

Лондон, 29 мая. Полиция Англии перепутала ферму биткоинов с нарколабораторией. В ходе проверки выяснилось, что владельцы оборудования украли электроэнергию на тысячи фунтов стерлингов.

Полиция Уэст-Мидлендса в Великобритании в ходе наркорейда нашла незаконную шахту по добыче биткоинов, которую сначала приняли за ферму по выращиванию марихуаны. К «бизнесу» могут быть причастны трое англичан, которые регулярно наведывались на объект в течение последних восьми месяцев.

Сама добыча криптовалюты не является незаконной в стране, однако в данном случае зафиксирован факт воровства электроэнергии, которая стоила Western Power тысячи фунтов стерлингов. Стражи порядка изъяли обнаруженное на месте оборудование. Идет проверка. Пока никого не задержали.

Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США, сообщал ФАН. В подвале и сарае 50-летнего Кристофера У. оперативники нашли ингредиенты и оборудование для изготовления запрещенных веществ.