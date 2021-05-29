Следком на Урале начал проверку после схода с рельсов трех цистерн

Екатеринбург, 29 мая. Сотрудники СК выехали к станции Екатеринбург-Сортировочный для осмотра места происшествия. После полудня там зарегистрирован сход вагонов с рельсов.

Установлено, что с рельсов сошли три цистерны с дизельным топливом. Это произошло в процессе роспуска железнодорожного подвижного состава. Зафиксировано повреждение путей и цистерн. На прилегающей территории растекся нефтепродукт.

Следственно-оперативная группа устанавливает сумму ущерба, специалисты опрашивают локомотивную бригаду. На место также выехал сотрудник прокуратуры, надзорное ведомство проводит проверку, сообщал ФАН.