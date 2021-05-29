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новостей
17:57
Экономика
Чистая прибыль «Транснефти» упала на 11% в начале года
17:56
Общество
Мясников предупредил россиян об опасности употребления фастфуда
17:56
Политика
Появилось фото с неформальных переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
17:55
Общество
Разработчики препарата от коронавируса «МИР-19» указали на его уникальность
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
Общество
Пивоваров проговорился о сохранении связи экс-открыточников с Ходорковским
17:42
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17:40
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Участники рынка оценили падение выручки кинобаров
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Следком на Урале начал проверку после схода с рельсов трех цистерн

Происшествия
Следком на Урале начал проверку после схода с рельсов трех цистерн
Уральская транспортная прокуратура

Екатеринбург, 29 мая. Сотрудники СК выехали к станции Екатеринбург-Сортировочный для осмотра места происшествия. После полудня там зарегистрирован сход вагонов с рельсов.

Установлено, что с рельсов сошли три цистерны с дизельным топливом. Это произошло в процессе роспуска железнодорожного подвижного состава. Зафиксировано повреждение путей и цистерн. На прилегающей территории растекся нефтепродукт.

Следственно-оперативная группа устанавливает сумму ущерба, специалисты опрашивают локомотивную бригаду. На место также выехал сотрудник прокуратуры, надзорное ведомство проводит проверку, сообщал ФАН.

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топливо проверка сход вагонов
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