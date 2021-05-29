Супруга принца Уильяма сделала первую прививку от коронавируса

Лондон, 29 мая. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вслед за своим супругом принцем Уильямом привилась от коронавируса. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте монаршей четы.

Принц Уильям получил первую дозу вакцины против коронавируса еще 20 мая, когда в Великобритании началась массовая вакцинация людей страше 30 лет. Год назад внук Елизаветы II переболел коронавирусом. Однако врачи настоятельно советовали ему привиться после исчезновения антител.

Теперь же вакцинировалась и Кейт Миддлтон.В официальном Instagram герцогов Кембриджских появился снимок, на котором супруга Уильяма запечатлена в момент укола. Монаршая чета также поблагодарила врачей, которые принимают участие в вакцинировании населения.

«Вчера я получила свою первую дозу вакцины против COVID-19 в лондонском Музее науки. Я выражаю огромную благодарность всем, кто имеет отношение к кампании вакцинации. Спасибо вам за все, что вы делаете», — говорится в подписи к фото.

На днях герцоги Кембриджские посетили Сент-Эндрюсский университет в Шотландии, где произошла их первая встреча 20 лет назад. Супруги встретились со студентами, которые изучают те же дисциплины, что и они когда-то. Кроме того, пара последовала давней традиции и посадила дерево на территории университета.