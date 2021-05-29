Бывшая студентка Табакова рассказала, что играла в его студии почти голой

Москва, 29 мая. Олег Табаков всегда пользовался успехом у женщин, заявила его бывшая студентка. Она добавила, что актер оказывал ей знаки внимания.

Артистка, пожелавшая не называть свое имя, рассказала, что познакомилась с мэтром в 14-летнем возрасте. Она окончила школу рабочей молодежи экстерном, а потом сразу поступила в ГИТИС на первый курс к Олегу Табакову. По словам собеседницы Kp.Ru, режиссер влюбился в нее не на шутку.

«В студии, когда мы были еще школьниками, я играла Геллу в «Мастере и Маргарите» почти голой. На мне были надеты трусы и фартук, прикрывающий перед», — поделилась актриса.

Она вспомнила, что артист всегда очень откровенно говорил о своих родителях. По его словам, папа развелся с мамой уже в преклонном возрасте, потому что у него еще были желания «по мужской части». Артистка удивлялась, почему Табаков делится такими подробностями со своими студентами. Девушка решила, что ее наставник «пошел в отца» и испытывал аналогичный «сексуальный драйв».

Тема с сексуальными домогательствами в кино стала часто звучать в СМИ после скандального интервью актрисы Елены Прокловой. Звезда фильма «Гори, гори, моя звезда» заявила, что в юности за ней ухаживал взрослый мужчина и склонял к интиму. Поклонники решили, что речь идет о ныне покойном Олеге Табакове.