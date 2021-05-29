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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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17:56
Политика
Появилось фото с неформальных переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
17:55
Общество
Разработчики препарата от коронавируса «МИР-19» указали на его уникальность
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
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Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
Общество
Пивоваров проговорился о сохранении связи экс-открыточников с Ходорковским
17:42
Общество
День пограничника отметили в Приморье
17:40
Экономика
Участники рынка оценили падение выручки кинобаров
17:38
Общество
Инвесторы проспонсировали строительство 13 соцобъектов в Москве
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Ближний Восток
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Бывшая студентка Табакова рассказала, что играла в его студии почти голой

  /   Обновлено: 29 мая 2021 17:19
Шоу-бизнес
Бывшая студентка Табакова рассказала, что играла в его студии почти голой
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 мая. Олег Табаков всегда пользовался успехом у женщин, заявила его бывшая студентка. Она добавила, что актер оказывал ей знаки внимания.

Артистка, пожелавшая не называть свое имя, рассказала, что познакомилась с мэтром в 14-летнем возрасте. Она окончила школу рабочей молодежи экстерном, а потом сразу поступила в ГИТИС на первый курс к Олегу Табакову. По словам собеседницы Kp.Ru, режиссер влюбился в нее не на шутку.

«В студии, когда мы были еще школьниками, я играла Геллу в «Мастере и Маргарите» почти голой. На мне были надеты трусы и фартук, прикрывающий перед», — поделилась актриса.

Она вспомнила, что артист всегда очень откровенно говорил о своих родителях. По его словам, папа развелся с мамой уже в преклонном возрасте, потому что у него еще были желания «по мужской части». Артистка удивлялась, почему Табаков делится такими подробностями со своими студентами. Девушка решила, что ее наставник «пошел в отца» и испытывал аналогичный «сексуальный драйв».

Тема с сексуальными домогательствами в кино стала часто звучать в СМИ после скандального интервью актрисы Елены Прокловой. Звезда фильма «Гори, гори, моя звезда» заявила, что в юности за ней ухаживал взрослый мужчина и склонял к интиму. Поклонники решили, что речь идет о ныне покойном Олеге Табакове.

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табаков домогательства проклова
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Все новости / Шоу-бизнес / Бывшая студентка Табакова рассказала, что играла в его студии почти голой
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