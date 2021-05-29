Западные аналитики объяснили, зачем России легкий истребитель пятого поколения

Рим, 29 мая. Создание легкого истребителя пятого поколения позволит российским военным решить сразу несколько проблем. К такому выводу пришли аналитики итальянского издания InsideOver.

Ранее стало известно, что специалисты компании «Сухой» работают над новым однодвигательным легким истребителем пятого поколения. Вес истребителя составит 18 тонн. Он будет обладать малой радиолокационной заметностью и способностью развивать скорость более двух чисел Маха. Новый самолет будет создан в пилотируемом и беспилотном вариантах, передает «ПолитРоссия».

По мнению экспертов, новый самолет позволит России обеспечить свою армию большим количеством истребителей пятого поколения, так как созданный ранее Су-57 является весьма дорогостоящей машиной. Аналитики полагают, что легкий истребитель может стать для России «лазейкой» в мир самолетов пятого поколения, так как с его помощью Москва сможет обновить авиапарк ВКС РФ.

«Новый легкий тактический самолет может стать “лазейкой” России для попадания в “уходящий поезд” боевой авиации пятого поколения», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что впервые появившийся на учебных маневрах обновленный американский истребитель четвертого поколения F-15EX сразу же был «подбит». Новый самолет принял участие в маневрах на Аляске. При этом истребитель был «уничтожен» в первые минуты учебного боя.

Ранее западные военные обозреватели оценили видео с участием Су-57 в параде Победы в Москве. Как цитирует впечатления военного аналитика Х. И. Саттона сайт 360tv.ru, российский самолет является «красивым убийцей».