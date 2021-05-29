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новостей
17:56
Политика
Появилось фото с неформальных переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
17:55
Общество
Разработчики препарата от коронавируса «МИР-19» указали на его уникальность
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
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Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
Общество
Пивоваров проговорился о сохранении связи экс-открыточников с Ходорковским
17:42
Общество
День пограничника отметили в Приморье
17:40
Экономика
Участники рынка оценили падение выручки кинобаров
17:38
Общество
Инвесторы проспонсировали строительство 13 соцобъектов в Москве
17:37
Ближний Восток
Иракские службы безопасности предотвратили ракетный удар по аэропорту Багдада
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Западные аналитики объяснили, зачем России легкий истребитель пятого поколения

  /   Обновлено: 29 мая 2021 17:05
Армия
Западные аналитики объяснили, зачем России легкий истребитель пятого поколения
uacrussia.ru  /  ПАО «ОАК»

Рим, 29 мая. Создание легкого истребителя пятого поколения позволит российским военным решить сразу несколько проблем. К такому выводу пришли аналитики итальянского издания InsideOver.

Ранее стало известно, что специалисты компании «Сухой» работают над новым однодвигательным легким истребителем пятого поколения. Вес истребителя составит 18 тонн. Он будет обладать малой радиолокационной заметностью и способностью развивать скорость более двух чисел Маха. Новый самолет будет создан в пилотируемом и беспилотном вариантах, передает «ПолитРоссия».

По мнению экспертов, новый самолет позволит России обеспечить свою армию большим количеством истребителей пятого поколения, так как созданный ранее Су-57 является весьма дорогостоящей машиной. Аналитики полагают, что легкий истребитель может стать для России «лазейкой» в мир самолетов пятого поколения, так как с его помощью Москва сможет обновить авиапарк ВКС РФ.

«Новый легкий тактический самолет может стать “лазейкой” России для попадания в “уходящий поезд” боевой авиации пятого поколения», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что впервые появившийся на учебных маневрах обновленный американский истребитель четвертого поколения F-15EX сразу же был «подбит». Новый самолет принял участие в маневрах на Аляске. При этом истребитель был «уничтожен» в первые минуты учебного боя.

Ранее западные военные обозреватели оценили видео с участием Су-57 в параде Победы в Москве. Как цитирует впечатления военного аналитика Х. И. Саттона сайт 360tv.ru, российский самолет является «красивым убийцей».

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россия истребитель сухой
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