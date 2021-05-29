В ЮВО назвали победителей Всеармейского конкурса зенитчиков «Чистое небо»

Ростов-на-Дону, 29 мая. Торжественное закрытие Всеармейского конкурса по выучке подразделений ПВО состоялось на полигоне Ейский, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Согласно итогам конкурса, первое место в общекомандном зачете заняли зенитчики Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского. Второе место заняли военнослужащие Центрального, а третье — Западного военных округов. Начальник войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов пожелал солдатам здоровья, оптимизма, мужества и побед.

«Армейский спорт и высокие профессиональные достижения – гарант мира и спокойствия в нашей стране», — подчеркнул он.

Команды в течение недели соревновались на полигоне Ейский в стрельбе из пулемета ПКТ и переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла». Также личный состав упражнялся в стрельбах на ходу из бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82А. Мишени имитировали ударные вертолеты, БПЛА, и другие подвижные цели.

Отдельный этап был посвящен вождению бронетранспортеров по пересеченной местности. Экипажи преодолевали различные препятствия в ходе маршрута протяженностью 14,2 километра. Лучшие зенитчики войдут в сборную ВС РФ и будут принимать участие в международном этапе конкурса «Чистое небо» на полигоне Корла в Китае.

Ход соревнований российских подразделений противовоздушной обороны ранее попал на видео. Также российский военный эксперт Игорь Коротченко указал на скорые перемены в мировом балансе сил с появлением комплекса ПВО С-500 «Прометей», пишет «Царьград».