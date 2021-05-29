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29 мая 17:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:56
Политика
Появилось фото с неформальных переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
17:55
Общество
Разработчики препарата от коронавируса «МИР-19» указали на его уникальность
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
Общество
Пивоваров проговорился о сохранении связи экс-открыточников с Ходорковским
17:42
Общество
День пограничника отметили в Приморье
17:40
Экономика
Участники рынка оценили падение выручки кинобаров
17:38
Общество
Инвесторы проспонсировали строительство 13 соцобъектов в Москве
17:37
Ближний Восток
Иракские службы безопасности предотвратили ракетный удар по аэропорту Багдада
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В ЮВО назвали победителей Всеармейского конкурса зенитчиков «Чистое небо»

Армия
В ЮВО назвали победителей Всеармейского конкурса зенитчиков «Чистое небо»
Пресс-служба Южного военного округа

Ростов-на-Дону, 29 мая. Торжественное закрытие Всеармейского конкурса по выучке подразделений ПВО состоялось на полигоне Ейский, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Согласно итогам конкурса, первое место в общекомандном зачете заняли зенитчики Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского. Второе место заняли военнослужащие Центрального, а третье — Западного военных округов. Начальник войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов пожелал солдатам здоровья, оптимизма, мужества и побед.

«Армейский спорт и высокие профессиональные достижения – гарант мира и спокойствия в нашей стране», — подчеркнул он.

Команды в течение недели соревновались на полигоне Ейский в стрельбе из пулемета ПКТ и переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла». Также личный состав упражнялся в стрельбах на ходу из бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82А. Мишени имитировали ударные вертолеты, БПЛА, и другие подвижные цели.

Отдельный этап был посвящен вождению бронетранспортеров по пересеченной местности. Экипажи преодолевали различные препятствия в ходе маршрута протяженностью 14,2 километра. Лучшие зенитчики войдут в сборную ВС РФ и будут принимать участие в международном этапе конкурса «Чистое небо» на полигоне Корла в Китае.

Ход соревнований российских подразделений противовоздушной обороны ранее попал на видео. Также российский военный эксперт Игорь Коротченко указал на скорые перемены в мировом балансе сил с появлением комплекса ПВО С-500 «Прометей», пишет «Царьград».

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пво конкурс юво чистое небо
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Все новости / Армия / В ЮВО назвали победителей Всеармейского конкурса зенитчиков «Чистое небо»
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