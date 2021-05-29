Бывшая возлюбленная Мэрилина Мэнсона обвинила певца в изнасиловании

Вашингтон, 29 мая. Американский исполнитель Мэрилин Мэнсон снова получил обвинения в изнасиловании.

Неизвестная гражданка подала судебный иск об изнасиловании к американскому исполнителю Мэрилину Мэнсону. По словам пострадавшей, она являлась возлюбленной Мэнсона в 2011 году и подверглась насильственным действиям сексуального характера, когда пришла домой к певцу.

Женщина заявила, что исполнитель также угрожал ей расправой и показал видео, на котором ходит вокруг привязанной к стулу девушки с огнестрельным оружием в руках. Истица требует от ответчика выплаты компенсации.