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29 мая 17:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:56
Политика
Появилось фото с неформальных переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
17:55
Общество
Разработчики препарата от коронавируса «МИР-19» указали на его уникальность
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
Общество
Пивоваров проговорился о сохранении связи экс-открыточников с Ходорковским
17:42
Общество
День пограничника отметили в Приморье
17:40
Экономика
Участники рынка оценили падение выручки кинобаров
17:38
Общество
Инвесторы проспонсировали строительство 13 соцобъектов в Москве
17:37
Ближний Восток
Иракские службы безопасности предотвратили ракетный удар по аэропорту Багдада
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Убившая собственного отца женщина протащила дочь по асфальту в Ростове

Происшествия
Убившая собственного отца женщина протащила дочь по асфальту в Ростове
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Ростов-на-Дону, 29 мая. Четырехлетняя девочка оказалась в больнице после издевательств со стороны своей матери. Во время инцидента женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция задержала ростовчанку, издевавшуюся над собственной дочерью, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Ранее женщина была судима за убийство собственного отца.

По словам очевидцев, гражданка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбежала на улицу, где гуляла ее четырехлетняя дочь, взяла девочку за руку и протащила ее по асфальту. Пострадавшую доставили в больницу. Женщину же собираются лишить родительских прав.

Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами питания по пути в тульскую больницу, писал ФАН.

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