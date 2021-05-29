Убившая собственного отца женщина протащила дочь по асфальту в Ростове

Ростов-на-Дону, 29 мая. Четырехлетняя девочка оказалась в больнице после издевательств со стороны своей матери. Во время инцидента женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция задержала ростовчанку, издевавшуюся над собственной дочерью, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Ранее женщина была судима за убийство собственного отца.

По словам очевидцев, гражданка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбежала на улицу, где гуляла ее четырехлетняя дочь, взяла девочку за руку и протащила ее по асфальту. Пострадавшую доставили в больницу. Женщину же собираются лишить родительских прав.

Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами питания по пути в тульскую больницу, писал ФАН.