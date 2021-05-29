Бывшая ученица Табакова верит словам Прокловой о домогательствах

Москва, 29 мая. Актриса Елена Антоненко уверена в правдивости слов своей коллеги Елены Прокловой. По словам артистки, режиссер Олег Табаков неоднократно приставал к молоденьким девочкам.

Звезды российского шоу-бизнеса продолжают бурные дискуссии о харассменте в индустрии. Важную тему подняла актриса Елена Проклова в эфире программы «Секрет на миллион». Звезда кино призналась, что стала жертвой насилия со стороны именитого артиста на съемках одной из первых своих картин — тогда ей было всего 15 лет. Она не стала называть имя насильника, но по некоторым деталям истории зрители пришли к выводы, что речь идет о легендарном Олеге Табакове.

Многие коллеги осудили Проклову за скандальные откровения. Со словами поддержки выступили лишь единицы. Актриса Елена Антоненко уверена, что звезда рассказала правду о домогательствах. По ее словам, она не раз была свидетелем неподобающего поведения Табакова.

«Это был не единичный случай, когда Табаков домогался молоденьких девочек. Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его, он мог сломать карьеру», — заявила актриса в интервью «Комсомольской правде».

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Сама Антоненко долгое время училась у режиссера и даже являлась его любимой ученицей. Однако в одночасье Олег Табаков изменил свое отношение к начинающей актрисе и выгнал ее из мастерской. По словам Антоненко, она отказалась выполнить гнусную просьбу Табакова — «показать сисечку», за что отчасти поплатилась своей карьерой.

Актриса Татьяна Васильева отказалась поддерживать Проклову и заявила, что в актерской среде почти все женщины проходят через подобное. Как утверждает Васильева, иначе актрисе почти невозможно сделать хорошую карьеру.