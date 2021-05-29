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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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17:56
Политика
Появилось фото с неформальных переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
17:55
Общество
Разработчики препарата от коронавируса «МИР-19» указали на его уникальность
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
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Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
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17:44
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Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
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У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
Общество
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17:42
Общество
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17:40
Экономика
Участники рынка оценили падение выручки кинобаров
17:38
Общество
Инвесторы проспонсировали строительство 13 соцобъектов в Москве
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Бывшая ученица Табакова верит словам Прокловой о домогательствах

  /   Обновлено: 29 мая 2021 17:20
Шоу-бизнес
Бывшая ученица Табакова верит словам Прокловой о домогательствах
Global Look Press  /  snapshot-photography

Москва, 29 мая. Актриса Елена Антоненко уверена в правдивости слов своей коллеги Елены Прокловой. По словам артистки, режиссер Олег Табаков неоднократно приставал к молоденьким девочкам.

Звезды российского шоу-бизнеса продолжают бурные дискуссии о харассменте в индустрии. Важную тему подняла актриса Елена Проклова в эфире программы «Секрет на миллион». Звезда кино призналась, что стала жертвой насилия со стороны именитого артиста на съемках одной из первых своих картин — тогда ей было всего 15 лет. Она не стала называть имя насильника, но по некоторым деталям истории зрители пришли к выводы, что речь идет о легендарном Олеге Табакове.

Многие коллеги осудили Проклову за скандальные откровения. Со словами поддержки выступили лишь единицы. Актриса Елена Антоненко уверена, что звезда рассказала правду о домогательствах. По ее словам, она не раз была свидетелем неподобающего поведения Табакова.

«Это был не единичный случай, когда Табаков домогался молоденьких девочек. Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его, он мог сломать карьеру», — заявила актриса в интервью «Комсомольской правде».

Бывшая ученица Табакова верит словам Прокловой о домогательствах
wikipedia.org  / mos.ru / CC BY 4.0

Сама Антоненко долгое время училась у режиссера и даже являлась его любимой ученицей. Однако в одночасье Олег Табаков изменил свое отношение к начинающей актрисе и выгнал ее из мастерской. По словам Антоненко, она отказалась выполнить гнусную просьбу Табакова — «показать сисечку», за что отчасти поплатилась своей карьерой.

Актриса Татьяна Васильева отказалась поддерживать Проклову и заявила, что в актерской среде почти все женщины проходят через подобное. Как утверждает Васильева, иначе актрисе почти невозможно сделать хорошую карьеру.

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табаков домогательства проклова антоненко
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Все новости / Шоу-бизнес / Бывшая ученица Табакова верит словам Прокловой о домогательствах
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