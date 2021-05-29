Экипаж корабля «Нарьян-Мар» провел ракетные стрельбы в Баренцевом море

Москва, 29 мая. Малый противолодочный корабль «Нарьян-Мар» Беломорской военной базы Северного флота вышел на учения в Баренцево море, где его экипаж провел артиллерийские стрельбы в рамках учений.

В районе острова Кильдин в акватории Баренцева моря МПК «Нарьян-Мар» успешно уничтожил импровизированные мины из артиллерийских установок АК-630, информирует Минобороны РФ.

За время пребывания в море экипаж провел серию тренировок по борьбе за живучесть корабля, а также отработал маневрирование в районах интенсивного судоходства и организацию противодиверсионной обороны судна в незащищенном рейде.

В связи с тем, что Белое море зимой покрыто льдом, экипажи кораблей охраны Беломорской военно-морской базы Северного флота отрабатывают отдельные практические элементы боевой подготовки по окончании зимнего периода обучения.

Накануне стрелки-зенитчики ВС РФ показали свои навыки в ходе Всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений ПВО.

Ранее стало известно об инциденте с нарушением территориальных вод России британским эсминцем. Погранслужбе ФСБ, ВМФ и ВКС России пришлось выдворять нарушителя за границу, передает «Царьград».